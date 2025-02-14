俄烏有望停戰！傳阿聯願主辦俄烏終戰會談 已成首要候選地點

路透社引述知情人士報導，阿拉伯聯合大公國（UAE，阿聯）告訴美國，希望以終止俄烏戰爭為目標舉行會談，且會談最後可包含俄羅斯總統普亭與烏克蘭總統澤倫斯基的和平峰會。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）曾說，他的要務之一是終止這場持續近3年的俄烏戰爭。他於12日表示，將在沙烏地阿拉伯會晤普亭（Vladimir Putin）。

根據5名匿名消息人士的說法，阿聯熱切以促成俄烏兩國尋求和平的斡旋者自居，期盼在當中扮演要角。

有3名消息人士表示，阿聯官員已向華府提議，在阿聯這個波灣國家舉辦「和平高峰會」；其中2人指出，這場峰會最後可包含普亭與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。

第4名消息人士是親近川普的人士，他表示阿聯已成為川普和普亭首次會談的首要候選地點；克里姆林宮對此表示，尚未做出相關決定。

當記者詢及對此事有何看法，白宮以川普12日的說法加以回應，阿聯外交部則未立即回覆置評請求。