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俄烏有望停戰！傳阿聯願主辦俄烏終戰會談 已成首要候選地點

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
美國總統川普表示將在沙烏地阿拉伯會晤普亭。 美聯社資料照
美國總統川普表示將在沙烏地阿拉伯會晤普亭。 美聯社資料照

路透社引述知情人士報導，阿拉伯聯合大公國（UAE，阿聯）告訴美國，希望以終止俄烏戰爭為目標舉行會談，且會談最後可包含俄羅斯總統普亭烏克蘭總統澤倫斯基的和平峰會。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）曾說，他的要務之一是終止這場持續近3年的俄烏戰爭。他於12日表示，將在沙烏地阿拉伯會晤普亭（Vladimir Putin）。

根據5名匿名消息人士的說法，阿聯熱切以促成俄烏兩國尋求和平的斡旋者自居，期盼在當中扮演要角。

有3名消息人士表示，阿聯官員已向華府提議，在阿聯這個波灣國家舉辦「和平高峰會」；其中2人指出，這場峰會最後可包含普亭與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。

第4名消息人士是親近川普的人士，他表示阿聯已成為川普和普亭首次會談的首要候選地點；克里姆林宮對此表示，尚未做出相關決定。

當記者詢及對此事有何看法，白宮以川普12日的說法加以回應，阿聯外交部則未立即回覆置評請求。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭 沙烏地阿拉伯 澤倫斯基 烏克蘭

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