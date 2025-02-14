沒烏克蘭的事？克宮稱烏可參與和平談判 但主要對應方是華府
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫13日表示，烏克蘭將「以某種方式」參加與俄羅斯和美國的會談，但和平談判將基本上保持雙邊形式。
根據Politico與俄羅斯獨立媒體Meduza轉述俄羅斯官方媒體報導，佩斯科夫在專訪中表示，「當然，我們知道，我們在這個過程的主要對應方是華府。不管怎樣，烏克蘭當然將參加會談。在這次對話中，自然將有一條雙邊的俄美軌道，而一條軌道必定與烏克蘭的參與有關」。
佩斯科夫告訴記者，普亭與川普通電話時，沒有提及歐洲可能參與和平談判，「這一點沒有以任何方式討論過，談話沒有提及歐洲事務，歐洲人將需要與華府接觸，以確保他們在過程中的地位」。
佩斯科夫還表示，莫斯科和華府之間的「工作層級接觸」需要一些時間來成形，以便可以準備未來俄美兩國總統會晤的框架，同時承認沙烏地阿拉伯首都利雅德已獲討論為峰會的主辦國，但「尚未做出或確定任何決定」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言