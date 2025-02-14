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沒烏克蘭的事？克宮稱烏可參與和平談判 但主要對應方是華府

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯警察13日在莫斯科紅場的克里姆林宮前巡邏。歐新社
俄羅斯警察13日在莫斯科紅場的克里姆林宮前巡邏。歐新社

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫13日表示，烏克蘭將「以某種方式」參加與俄羅斯和美國的會談，但和平談判將基本上保持雙邊形式。

根據Politico與俄羅斯獨立媒體Meduza轉述俄羅斯官方媒體報導，佩斯科夫在專訪中表示，「當然，我們知道，我們在這個過程的主要對應方是華府。不管怎樣，烏克蘭當然將參加會談。在這次對話中，自然將有一條雙邊的俄美軌道，而一條軌道必定與烏克蘭的參與有關」。

佩斯科夫告訴記者，普亭川普通電話時，沒有提及歐洲可能參與和平談判，「這一點沒有以任何方式討論過，談話沒有提及歐洲事務，歐洲人將需要與華府接觸，以確保他們在過程中的地位」。

佩斯科夫還表示，莫斯科和華府之間的「工作層級接觸」需要一些時間來成形，以便可以準備未來俄美兩國總統會晤的框架，同時承認沙烏地阿拉伯首都利雅德已獲討論為峰會的主辦國，但「尚未做出或確定任何決定」。

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