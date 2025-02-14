分析：美俄直接喬俄烏止戰 普亭得償所望

美國總統川普宣布與俄國和談以結束俄烏戰爭，形同讓俄國總統普亭得償所望：就烏克蘭問題直接與美談判。西方媒體不諱言，川普恐對西方3年來孤立俄國的努力造成毀滅性打擊。

華爾街日報指出，一直以來莫斯科就想把烏克蘭及歐洲摒於這類和談門外，還指責目前烏克蘭總統澤倫斯基政權不是合法政府。俄方始終認為俄烏無法停戰的責任在華府，也唯有依莫斯科的條件才能止戰。

但若以普亭的對烏立場為止戰指導原則，川普所盼的這場和談恐曠日廢時。俄國立場是唯有美國撤回對烏克蘭的支持及對烏克蘭的軍力設限，才願意停火，這些都不是美國能輕易接受的條件。

隨俄軍在戰場持續推進、烏克蘭大眾益發支持結束戰爭，分析圈認為普亭可能不介意跟美國耗下去，直到他獲得所開出的條件。

柏林智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心」（CarnegieRussia Eurasia Center）主任陳寒士（AlexanderGabuev）說：「普亭所要的最終勝利，是確保烏克蘭不淪入西方陣營、不讓基輔擁有自主選擇安全與前途的能力。」

歐方官員13日對川普宣布美俄很快會就烏克蘭問題舉行雙邊會談表達憂心，要求任何涉及結束戰爭的談判都不能少掉歐盟與基輔。德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）以美國防長赫格塞斯（PeteHegseth）12日暗示烏克蘭不能加入北約為例，直言川普政府在談判開始前就公然向普亭讓步。

川普本人13日告訴媒體，任何與俄方的談判都不會少掉烏克蘭，「我們跟俄國談時會帶上烏克蘭，也會讓眾多其他人參與」不過川普稱赫格塞斯在烏克蘭與北約議題的發言「頗為精準」，還說烏克蘭欲加入北約「正是這場戰爭的起因」。

華爾街日報認為對普亭而言，川普承諾展開和談只是往按俄國條件結束戰爭的第一步，持續戰場攻勢加緊實現作戰目標則能確保開花結果；在川、蒲通話當天，赫格塞斯就說烏克蘭收復失土的想法不切實際。

自戰事爆發以來，美國的財政、軍事援助一直是基輔的續命丹，普亭一直想越過烏克蘭、直接與美國談判來達成俄烏議題重大協議。

巴黎的政治學者史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）表示，從短、中期來看，若俄國未能如願在烏克蘭拿到最大化利益，它將甘冒代價繼續在戰場上施壓對手，同時消耗烏克蘭已然捉襟見肘的備援兵力。

卡內基俄羅斯歐亞中心的陳寒士指出，普亭與美談判最終目的不只是奪取領土，還要淘空西方對烏克蘭的安全承諾使之形同虛設，「從克里姆林宮的角度來看，這樣做會導致烏克蘭逐漸走向內部崩潰」。

普亭認為，與美國直接談判是達成類似雅爾達會議等形塑二戰後地緣政治協議的一大機會，復刻當年二戰後蘇聯和西方劃分勢力範圍；川普12日也在自家社媒「真實社群」（Truth Social）貼文攀比二戰相呼應，暗示終止俄烏戰爭只是美俄豐碩合作的序曲。

英國「衛報」指川蒲通話後，莫斯科政治圈氛圍13日上午一片歡欣，有人還對普亭邀川普訪問莫斯科相慶；克里姆林宮隨後向外界暗示，普亭是想邀川普出席今年5月9日俄國「勝利日」（Victory Day）閱兵慶祝二戰勝利80週年。

由於中國領導人習近平已受邀5月赴俄參加勝利日紀念活動，美、俄、中當今三大強權領導人坐在一起共同觀賞俄軍紅場閱兵這種過去難以想像的畫面，如今看來已非荒謬。衛報直言一旦川普成行，將形同對西方3年來外交孤立俄國的努力造成毀滅性打擊。