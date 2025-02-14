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法新社：一通與普亭電話 川普顛覆美對烏政策

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

俄羅斯3年前入侵烏克蘭以來，美國及盟國一直堅持所有關於烏克蘭的決定都必須有基輔參與。但上月就任的美國總統川普在與俄羅斯總統普亭的一通電話，就打破這項原則。

法新社報導，川普當天也與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，澤倫斯基坦言川普先連絡普亭（Vladimir Putin）令他「不大愉快」，他要求美國與烏克蘭在任何談判之前共同努力。

但川普讚揚與普亭的新合作精神，還談到要在沙烏地阿拉伯舉行與普亭的峰會；俄羅斯也宣稱，這通電話是俄國因俄烏衝突遭國際孤立後的轉捩點。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）歐俄暨歐亞計畫主任柏格曼（Max Bergmann）說：「這是一次重大翻轉。看樣子美國正從烏克蘭的主要支持者之一轉向嘗試扮演一個更中立仲裁者的作用。」

美國前總統拜登任內時說，普亭無視他的警告於2022年2月入侵烏克蘭，導致數以萬計人在戰火中喪生，他不覺得有什麼理由要與普亭對話。

烏克蘭則埋怨拜登太晚才決定運送武器，否則烏克蘭本可在戰場上取得優勢。

柏格曼說，川普重返白宮後「烏克蘭現在關注的重點不是打贏，而是不要吃敗仗」。

拜登政府曾說，雖不是即刻，但烏克蘭終究應加入北大西洋公約組織（NATO）。

但川普麾下的國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）改變說法，稱烏克蘭加入北約或奪回所有領土都是不實際想法。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German MarshallFund）俄羅斯事務專家薩沃（David Salvo）說，他預期俄羅斯會在任何與美國的談判中使出「毒藥丸」（poison pill）策略，讓美國對一些原本的做法失去興趣，或許是美國在歐洲駐軍這部分。

他說：「這是華府許多人陷入的錯誤推論。他們以為烏克蘭議題只關乎俄羅斯人眼中的烏克蘭，但並非如此，其中牽涉的東西要大得多…俄羅斯面對美國正將條件最大化，要的不只烏克蘭，還有歐洲安全架構。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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