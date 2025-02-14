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川普承諾讓烏克蘭參與停戰和談 盼與俄中談削減軍費

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導
美國總統川普。 路透社
美國總統川普。 路透社

美國總統川普今天表示，在與俄羅斯進行俄烏戰爭和談期間，談判桌上會有烏克蘭的位子。川普並表示，他希望俄羅斯能重返G7，還說他想跟俄、中兩國談判共同削減軍事支出。

綜合路透社與法新社報導，川普（Donald Trump）今天在白宮簽署不分敵友課徵「對等關稅」的計畫後告訴記者，烏克蘭戰爭必須結束。

川普還說，他希望俄羅斯重返七大工業國集團（G7）。

G7成員國包含美國、英國、德國、法國、日本、義大利及加拿大。俄羅斯於1997年被接納成為成員國，G7正式成為八大工業國集團（G8），但俄國在2014年併吞烏克蘭的克里米亞半島（Crimea）後遭到停權。

川普說：「我認為把他趕走是個錯誤。」他指的是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

川普今天也提到，他希望跟俄羅斯及中國談判共同削減軍事支出。

他表示，盼之後能跟中國國家主席習近平及蒲亭會面，「而且我想說，讓我們把軍事預算砍半」，「我們沒有理由打造全新的核武」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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