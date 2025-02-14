克宮：烏克蘭將以某種方式參與和談 「普川會」時間待定

中央社／ 莫斯科13日綜合外電報導

俄羅斯總統府克里姆林宮今天表示，烏克蘭將「以某種方式」參與終結俄烏3年衝突的和談。克宮還說，有關總統普亭與美國總統川普的面對面會談，尚未就時間、地點取得共識。

法新社報導，克宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）今天接受俄羅斯國營電視台訪問時說：「烏克蘭當然會以某種方式參與談判。」

培斯科夫稱，和談會有一軌是「俄美雙邊路線」，而另一軌談判會跟「烏克蘭參與有關聯」。

他並未說明這是否涉及俄烏官員直接談判。

美國總統川普（Donald Trump）昨天分別與俄烏2國領導人通話，各持續超過1小時。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早表示，川普原本希望在同一通電話中跟澤倫斯基及普亭（Vladimir Putin）對話。

路透社報導，澤倫斯基今天也說，美俄若在沒有烏克蘭參與的情況下，就烏國命運敲定雙邊協議，烏方不會接受協議。

另外，川普昨天表示，他跟普亭可能在沙烏地阿拉伯會面。但培斯科夫今天說，有關蒲川會的細節，還沒跟川普取得共識。美俄雙方都說正在努力籌備。

培斯科夫說：「目前還沒做出決定，不管是工作層級或最高層級都沒有。…籌備這類會議當然需要時間，可能會花幾週、1個月或數個月。」

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 烏克蘭

延伸閱讀

因應川普新政 賴總統明召開國安高層會議

不是美俄說了算 澤倫斯基：不接受在烏克蘭缺席下達成的和平協議

市場觀望川普關稅政策 新台幣區間盤整收32.802元

川普與普丁同意開始烏俄談判：未參與美俄對談的烏克蘭何去何從？

相關新聞

川普、普亭通話 允結束俄烏戰爭

美國總統川普十二日表示，他已與俄羅斯總統普亭通話，雙方同意合作結束俄烏戰爭，他預計和普亭在沙烏地阿拉伯見面，但未說明具體...

不是美俄說了算 澤倫斯基：不接受在烏克蘭缺席下達成的和平協議

美國總統川普12日先後與俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基通話。英國天空新聞報導，澤倫斯基13日對此表示，美俄在烏國缺席...

新聞眼／川普遠交近攻 霸凌謀名謀利

美國總統川普上任不到一個月，但大幅擴張總統權，以行政命令取代立法，挑戰美國權力分立體制，其外交手段也見雛形，不外乎「遠交...

美財長抵基輔：稀土是烏克蘭「安全盾牌」

美國財政部長貝森特十二日抵達烏克蘭首都基輔，成為川普政府上台後第一位訪問烏克蘭的內閣首長。路透報導，烏克蘭正在研議美國提...

北約秘書長：全體盟國同意需使烏克蘭有最佳談判地位

川普與俄、烏總統的兩通電話恐扭轉俄烏戰爭，也震撼了歐洲，北約秘書長呂特在防長會議後強調，所有北約盟國都同意需要將烏克蘭置...

川普一通電話 普亭如願以償擺脫外交孤立

美國總統川普一通電話，讓俄國總統普亭擺脫三年來外交孤立，並越過歐盟與烏克蘭直接與美國談判，堪稱普亭外交大勝。普亭還邀請川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。