川普一通電話 普亭如願以償擺脫外交孤立

美國總統川普一通電話，讓俄國總統普亭擺脫三年來外交孤立，並越過歐盟與烏克蘭直接與美國談判，堪稱普亭外交大勝。普亭還邀請川普訪俄，美國總統已有十多年沒訪問俄羅斯，若川普成行，象徵美俄關係重大轉變。

川普和普亭的這通電話，莫斯科一片歡欣鼓舞，慶祝俄國擺脫西方封鎖。畢竟三年前普亭發動戰爭後陷入國際孤立，如今卻能和川普平起平坐，依照自己的條件談判。

美國前總統拜登在任時，譴責普亭是「嗜殺的獨裁者」。俄軍二○二二年二月入侵烏克蘭後，普亭和拜登就未曾通話。川普上任不到一個月就完全改變。川普表示希望與普亭「密切合作」結束戰爭，還希望和普亭「互訪對方的國家」。

美國總統已十多年沒有訪問俄羅斯，上次踏上俄國土地的美國在任總統是歐巴馬，他二○一三年九月到聖彼得堡出席廿國集團峰會，後來因俄國庇護外洩大量機密情資的美國前國安局外包雇員史諾登，歐巴馬取消赴莫斯科和普亭舉行峰會。隨後俄國在二○一四年兼併克里米亞，美國總統未再訪俄。

川普這通電話讓普亭得到他想要的東西，就是繞過烏克蘭和歐盟，直接與美國談烏克蘭問題。俄國官員提到普亭去年六月提出的和平方案，俄羅斯保留其占領的所有烏克蘭領土，烏克蘭不得加入北約。戰爭中失去兩成國土、數十萬人傷亡的烏克蘭是大輸家。澤倫斯基日前接受經濟學人專訪，已接受無法加入北約。