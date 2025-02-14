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美財長抵基輔：稀土是烏克蘭「安全盾牌」
美國財政部長貝森特十二日抵達烏克蘭首都基輔，成為川普政府上台後第一位訪問烏克蘭的內閣首長。路透報導，烏克蘭正在研議美國提出的礦產協議，烏克蘭擁有的稀土是美國關切目標。貝森特在基輔說，基輔若與華府達成礦產協議，等於烏克蘭能在戰後擁有「安全盾牌」。
烏克蘭總統澤倫斯基說，礦產協議估計幾天內就能拍板，烏克蘭已準備開放礦產資源讓美國投資，希望川普總統持續在俄烏戰爭中支持烏克蘭抵抗俄羅斯。
紐約時報分析，烏克蘭官員看準川普喜歡交易的個性，推出以烏克蘭稀土換取美國持續援助構想。
澤倫斯基表示，美方十二日已提出礦產協議草案，烏克蘭正在研議當中，希望十四日至十六日舉行的慕尼黑安全會議期間能定案。
澤倫斯基計畫十四日在慕尼黑與美國副總統范斯見面，討論俄烏停戰問題，並回應美國提出的礦產協議。
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