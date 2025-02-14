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傳北京提美俄峰會 調停俄烏戰

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

在美俄元首通話之際，美媒引述知情人士報導指出，中國大陸提出舉行俄羅斯總統普亭和美國總統川普之間的峰會，以幫助結束烏克蘭戰爭，並在最終停火後促進維和努力。

華爾街日報報引述北京和華盛頓人士的話稱，中國大陸官員最近幾周透過中間人向川普團隊提出了一項提議，即舉行兩國領導人峰會，並在最終停火後促進維和努力。路透社引述了此一報導，並請大陸外交部置評，但暫未獲回應。

對於美俄元首通話，大陸外交部發言人郭嘉昆昨日在記者會上表示，「中方樂見俄美就一系列國際問題加強溝通對話」。就俄烏戰爭，郭嘉昆強調，大陸始終認為對話談判是解決危機的唯一可行出路，始終堅持勸和促談。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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