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美防長：烏克蘭想拿回失土 不切實際

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
國防部長赫塞斯12日在北約總部向各國官員明確表示，烏克蘭想奪回失土不切實際，他也表達美國反對烏克蘭加入北約的立場。（美聯社）
國防部長赫塞斯12日在北約總部向各國官員明確表示，烏克蘭想奪回失土不切實際，他也表達美國反對烏克蘭加入北約的立場。（美聯社）

美國國防部長赫塞斯十二日在首度海外行程中對盟國及北約組織官員表示，烏克蘭要奪回失土、恢復二○一四年前版圖是「不切實際的目標」，赫塞斯同時拒絕讓烏國加入北約組織，也表明美軍不會部署烏克蘭。

去年七月北約華府峰會期間，成員國已就烏克蘭加入北約之路「不可逆」達成共識，儘管入會時程未有定論。美國總統川普上任後，美方態度明顯轉變。

紐約時報報導，赫塞斯表示，持久和平唯有「務實評估戰場」才能達成，烏克蘭要想恢復二○一四年前疆域，在川普想促成的俄烏和平方案中，是不切實際、幻想般的目標。

美聯社報導，赫塞斯發言幾小時後，川普便表示他與俄國總統普亭已同意密切合作，就結束俄烏戰爭展開磋商。

赫塞斯的聲明讓人了解川普政府想如何結束俄烏戰爭。他警告烏克蘭應放棄申請加入北約，也別想奪回俄國所占領土，並向基輔當局暗示，川普政府對可能達成的俄烏和平方案，看法與莫斯科相似。

普亭已宣稱，任何和談方案，必須確定烏國放棄加入北約，另外俄國於二○二二年九月兼併、但並未全部奪得的四個地區，烏國部隊也得撤走。

赫塞斯還說，川普決心要歐洲承擔烏國防務的大多數財務、軍事責任，包括可能派出維和部隊，但美軍不會加入。赫塞斯並稱，無論任何未來安全安排，美軍都不會部署烏克蘭。

赫塞斯另表示，駐烏維和部隊不會獲得北約第五條保護，也就是駐烏克蘭維和部隊若遭俄國攻擊，美國或北約其他卅一的成員國不會奔走救援。

赫塞斯的說法，未明確指出俄羅斯構成的威脅及其侵略者角色。 他說，美國如今除了專注於本土防衛，也面臨來自共產中國「實力相當」的競爭。他稱中國兼具威脅美國本土、以及美國在印太區域「核心國家利益」的能力和企圖；美國將優先嚇阻與中國在太平洋的戰爭，且必須確保嚇阻不會失敗。他說，嚴酷的戰略現實促使美國無法專注於歐洲安全。

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