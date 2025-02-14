川普、普亭通話 允結束俄烏戰爭

美國總統川普十二日表示，他已與俄羅斯總統普亭通話，雙方同意合作結束俄烏戰爭，他預計和普亭在沙烏地阿拉伯見面，但未說明具體時間。

川普十二日在社群媒體發文表示，他與普亭通話逾一小時，兩人討論到烏克蘭、中東、能源議題、人工智慧（ＡＩ）與美元的影響力等議題。

川普說，他與普亭回顧美俄在第二次世界大戰並肩作戰過往，以及美俄在二戰中做出的犧牲，兩人談到美俄兩國的優勢，以及未來合作的好處。川普說，雙方堅信必須停止戰爭和傷亡，同意緊密合作，包括互相訪問；互訪前，他預計和普亭先在沙烏地阿拉伯見面。

川普說，普亭希望真正結束俄烏戰爭，「他不希望戰爭結束了，結果半年以後又重啟戰火」。

川普指出，他與普亭通話時討論俄烏停火協議可能性，俄烏不久後將達成停火協議。美俄雙方同意讓彼此工作團隊立即啟動協商，川普稱已要求國務卿魯比歐、中情局局長拉特克利夫、國家安全顧問沃茲和特使威特科夫負責協商。川普並未說明烏克蘭總統澤倫斯基的參與程度。

川普說，他與普亭結束通話後，也致電澤倫斯基，討論俄烏戰爭相關議題，澤倫斯基也渴望和平。川普宣布，副總統范斯和魯比歐十四日將在德國慕尼黑與澤倫斯基開始正式談判，討論結束俄烏戰爭。數百名各國領導人和代表將於十四日至十六日參加慕尼黑安全會議。

澤倫斯基證實和川普通話：「這是一場長時間的對話。我們討論實現和平可能性，還有合作意願。川普向我說明他與普亭對話細節。烏克蘭比任何人都更渴望和平，我們正與美國確定共同步驟，停止俄羅斯的侵略，並保證可靠、持久的和平。」

澤倫斯基說，他和川普同意進行進一步接觸和會面，兩人也談到澤倫斯基會晤美國財政部長貝森特，研擬簽署關於安全、經濟與資源合作的協議。

俄國克里姆林宮發言人佩斯科夫說，普亭與川普這通電話「非常重要」，並稱讚美國新政府「盡一切努力讓和平得以實現」。他不願透露誰提議通話，也不評論川普是否會在五月九日到莫斯科參加二戰勝利日大遊行。

歐盟對這次通話表示關切，表示他們事先未被徵詢，並稱俄烏停戰協商不能排除烏克蘭。

歐盟執委會與英國、法國和德國等共七國發表聯合聲明表示，必須參與未來有關烏克蘭命運的任何談判，只有達成公平協議並提供安全保證，才能確保持久和平。

衛報報導，川普告訴記者，他同意俄國主張，北約不應接納烏克蘭。但川普否認他排擠烏克蘭，他甚至暗示澤倫斯基可能在戰爭結束後輸掉選舉，「烏克蘭遲早要選舉，他的民調數字不怎麼樣」。