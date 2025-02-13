不是美俄說了算 澤倫斯基：不接受在烏克蘭缺席下達成的和平協議

美國總統川普12日先後與俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基通話。英國天空新聞報導，澤倫斯基13日對此表示，美俄在烏國缺席狀況下所達成的和平協議，烏克蘭不會接受，烏克蘭需要坐在談判桌上。

澤倫斯基說，他沒有在通話中和川普討論烏克蘭加入北約的事，但他知道美國不希望烏克蘭加入北約。

澤倫斯基表示：「如今重要的是，一切不要按照普亭的計畫進行，普亭希望盡一切努力讓談判雙邊化，也就是只和美國談判。」

天空新聞指出，川普對達成和平協議抱持希望，但他似乎在談判開始前就對普亭做出讓步。華郵指出，川普與普亭通話內容恐令烏克蘭如坐針氈，包括川普可能在排除澤倫斯基的狀況下，很快與普亭先在沙烏地阿拉伯會談，及川普認為烏克蘭想加入北約「不現實」，也不預期烏克蘭日後能透過和平協議收復失土。