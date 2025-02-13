聽新聞
0:00 / 0:00

不是美俄說了算 澤倫斯基：不接受在烏克蘭缺席下達成的和平協議

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基13日在烏國西北部赫梅利尼茨基州的赫梅利尼茨基核電廠召開記者會。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基13日在烏國西北部赫梅利尼茨基州的赫梅利尼茨基核電廠召開記者會。美聯社

美國總統川普12日先後與俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基通話。英國天空新聞報導，澤倫斯基13日對此表示，美俄在烏國缺席狀況下所達成的和平協議，烏克蘭不會接受，烏克蘭需要坐在談判桌上。

澤倫斯基說，他沒有在通話中和川普討論烏克蘭加入北約的事，但他知道美國不希望烏克蘭加入北約。

澤倫斯基表示：「如今重要的是，一切不要按照普亭的計畫進行，普亭希望盡一切努力讓談判雙邊化，也就是只和美國談判。」

天空新聞指出，川普對達成和平協議抱持希望，但他似乎在談判開始前就對普亭做出讓步。華郵指出，川普與普亭通話內容恐令烏克蘭如坐針氈，包括川普可能在排除澤倫斯基的狀況下，很快與普亭先在沙烏地阿拉伯會談，及川普認為烏克蘭想加入北約「不現實」，也不預期烏克蘭日後能透過和平協議收復失土。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

川普、普亭通話 烏國如坐針氈？澤倫斯基喊「交換失土」遭俄國冷拒

川普與普丁同意開始烏俄談判：未參與美俄對談的烏克蘭何去何從？

排除澤倫斯基？傳北京提議川普、普亭「單獨會談」 白宮官員發聲

華爾街日報：中國官員向川普團隊提議舉行美俄領導人高峰會

相關新聞

不是美俄說了算 澤倫斯基：不接受在烏克蘭缺席下達成的和平協議

美國總統川普12日先後與俄羅斯總統普亭和烏克蘭總統澤倫斯基通話。英國天空新聞報導，澤倫斯基13日對此表示，美俄在烏國缺席...

不打算邀請他國？川普普亭同意俄烏談判 歐洲各外長發聲了

川普與普亭通話結束後，消息傳出，雙方同意立即就烏克蘭未來展開談判。川普表示計劃和普亭互訪，並透露首場會談可...

川普、普亭通話會談 克宮：有必要迅速安排面對面會談

克里姆林宮今天表示，有必要「迅速」安排美國總統川普與俄羅斯總統普亭面對面會談。兩位總統昨天剛進行過長時間電話會談

俄烏有望終戰 德總理：不能迫使烏克蘭接受和平

政治新聞媒體Politico今天刊出德國總理蕭茲接受專訪的內容，他對於俄烏戰爭表示，絕不能迫使烏克蘭接受和平，而且解決衝...

絕未背叛烏克蘭！美防長認加入北約不切實際 喊川普「世上唯一的人」

美國新任國防部長赫格塞斯今早在參加北約防長會前表示美國絕對沒有背叛烏克蘭，並說昨天證明了世上唯一能把俄烏兩邊拉在一起談和...

俄國全面侵烏後關閉空域 研究： 航班繞道致碳排增加

研究人員今天表示，俄羅斯全面入侵烏克蘭後對西方航空公司關閉空域，導致飛機繞道、飛行距離拉長，使航空業的二氧化碳排放量增加

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。