不打算邀請他國？川普普亭同意俄烏談判 歐洲各外長發聲了

（德國之聲中文網）川普與普亭通話結束後，消息傳出，雙方同意立即就烏克蘭未來展開談判。川普表示計劃和普亭互訪，並透露首場會談可能在沙特阿拉伯舉行。沒有關於歐洲受邀參與談判的消息。

歐洲多國外長要求歐洲必須參與烏克蘭的和平談判。德國、法國、波蘭、英國、西班牙和意大利的外交部長，歐洲對外事務部（European External Action Service EEAS）和歐盟委員會於周三（2月12日）晚間發表聯合聲明：「任何談判都應有烏克蘭和歐洲的參與。」

聲明還提到：「烏克蘭實現公正和持久和平，是確保跨大西洋安全的必要前提。」 歐洲各國外長進一步表示，期待與「美國盟友」就烏克蘭問題的下一步行動舉行會談。

談判桌上歐洲不能沒有席位

德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）對川普與普亭的通話表示歡迎，但認為歐洲國家必須被納入可能的烏克蘭和平談判。她在巴黎表示：「不能在沒有烏克蘭參與的情況下做出關乎烏克蘭的決定。」 並補充道：「如果俄羅斯總統現在終於意識到，為了整個歐洲的和平，他應該終止這場災難，那早就該邁出這一步了。」

西班牙外交部長布埃諾（José Manuel Albares Bueno）在巴黎會議上重申了貝爾博克的觀點，並表示：「這關乎一個擁有民選政府的主權國家。」

法國外交部長讓-諾埃爾·巴羅（Jean-Noël Barrot）也呼籲歐洲國家密切參與。他強調：「沒有歐洲的參與，，烏克蘭就不會實現公正和持久的和平。」 他補充道：「要由烏克蘭人來設定和平協議的參數。」

英國政府對推動談判表示歡迎。英國外交部發言人表示：「我們與川普總統一樣，希望盡快結束這場野蠻的戰爭。」 他補充道，這一點俄羅斯明天就能做到 - 撤軍並結束入侵。該發言人繼續說道：「我們目前的主要任務是讓烏克蘭處於盡可能有利的位置。」

美國要與歐洲盟友「明確分工」

德國《時代周刊》（Die Zeit）發表評論認為川普在與俄羅斯進行對話前似乎已經制定好了烏克蘭的未來藍圖：首先，烏克蘭不可能回到2014年之前的邊界，必須徹底放棄克里米亞，甚至可能失去自2022年以來被俄羅斯併吞的領土。其次，保障烏克蘭安全的絕不可能是美軍。並強調歐洲人要在防務上做得更多。

美國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）明確表示，歐洲國家必須將國防開支提升至國內生產總值（GDP）的5%。並特別表揚了波蘭，因為波蘭已經達到了這一支出水平。

赫塞斯提出與歐洲盟友進行「明確分工」：在烏克蘭問題上，歐洲人應該「Lead from the front（衝在前面）。」美國則有自己的優先事項，換言之是有「更重要的事情」做——保護自己的邊界，以及在印太地區遏制中國。

但《時代周刊》認為這種「分工」並不平等 – 其稱「赫塞斯的講話更像是指揮官在下達命令」。而英國國防大臣約希利（John Healey）的回應「我們聽到了！」 「更像是下屬在服從命令。」

歐洲外長要求為烏克蘭提供「強有力的安全保障」

歐洲外長進一步強調：「烏克蘭應獲得強有力的安全保障。」「我們重申，歐洲大陸的安全是我們的共同責任。因此，我們正在攜手努力加強集體防御能力。」

此外，歐洲各國外長也表示願意為烏克蘭承擔更多責任。聲明中寫道：「我們準備加強對烏克蘭的支持。面對俄羅斯的侵略戰爭，我們堅定捍衛烏克蘭的獨立、主權和領土完整。」

（綜合報導）

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