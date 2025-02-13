排除澤倫斯基？傳北京提議川普、普亭「單獨會談」 白宮官員發聲

華爾街日報（WSJ）報導中國嘗試在俄烏戰爭中扮演調停人角色，報導引述北京和華府的知情人士透露，最近幾周通過中間人向川普團隊建議，排除烏克蘭總統澤倫斯基，單獨舉行美國和俄羅斯的雙邊峰會以推動結束俄烏戰爭。不過，由於北京和莫斯科的關係日益密切，這項提議遭到美國和歐洲質疑而不了了之。

美國總統川普12日證實與俄羅斯總統普亭通話，隨後宣布兩人「很可能將在沙烏地阿拉伯會面」。

報導指出，值得注意的是，根據北京和華府消息人士，中國預想的是美俄兩國舉行峰會，並將澤倫斯基排除在外。而由美國、俄羅斯和中國協商烏克蘭未來及歐洲安全的可能，與西方長期承諾在攸關烏克蘭未來的談判納入烏克蘭的立場背道而馳。

白宮拒絕證實是否收到中國的這項提議，但是也表示拒絕。白宮官員說：「這完全行不通。」

中國駐美使館發言人被問及此事時回覆並不知情，並補充，「期許各方努力緩解局勢，並訴諸政治解決。」