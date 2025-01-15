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立陶宛前外長：俄烏如何收場影響全球 北京密切關注

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部與兩岸交流遠景基金會上午在台北遠東飯店舉行立陶宛前外交部長藍柏吉斯（圖）來台演講會-「立陶宛與台灣關係展望及俄烏戰爭的啟示」。記者曾學仁／攝影
外交部與兩岸交流遠景基金會上午在台北遠東飯店舉行立陶宛前外交部長藍柏吉斯（圖）來台演講會-「立陶宛與台灣關係展望及俄烏戰爭的啟示」。記者曾學仁／攝影

立陶宛前外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）15日在台北演說指，俄羅斯侵略烏克蘭如何收場，對全球有立即且深遠的影響，從歐洲到亞洲，中國在印太區域步步進逼的戰略將越發大膽；他說，支持烏克蘭將同時能嚇阻北京對台灣的企圖。

藍柏吉斯指出，俄羅斯侵略烏克蘭除了是威權主義的擴張，也將讓國際社會進入核擴張時代，非核中立（指不使用核武的國家）將不復存在；他提到，俄國2022年侵略烏克蘭開始，改變動用核武的準則，這形成一種新的型態－先用傳統武力侵略他國，並以威脅動用核武，來限制敵對國的盟友，讓他們以避免核戰為由，不介入或降低支持。

藍柏吉斯訪台期間，應外交部與遠景基金會邀請，以「立陶宛與台灣關係展望及俄烏戰爭的啟示」為題發表演說。

藍柏吉斯表示，民主陣營當前面臨的挑戰是冷戰以來最大的，威權修正主義的擴張不限於任何地域或特定領域，他主張，無論多小的民主國家受到攻擊，都應該有集體民主陣營的回應。

藍柏吉斯表示，只要俄國依然獲得中國和伊朗的支持，就可以持續投入對烏作戰，普亭發動的這場侵略是梭哈豪賭，意在挑戰歐洲與全球的安全架構，意圖追求威權主義和侵略的正當化。

因此，藍柏吉斯說，逼迫烏克蘭與俄羅斯談判以確保和平，存在根本瑕疵，因為這不僅無視烏克蘭人民意願，也忽略俄國以破壞國際承諾作為其持續侵略的手段的歷史紀錄；若烏克蘭輸了，被迫坐上談判桌割讓領土，民主陣營將全盤皆輸，而莫斯科、北京與德黑蘭等專制政權將興起，大家不能坐視不理。

美國總統當選人川普在競選期間，開出就職後24小時內促成俄烏停戰的政治支票；川普的俄烏事務特使、退役陸軍中將柯羅格（Keith Kellogg）日前將停戰期限從24小時內延長到100天，大概落在5月；柯羅格曾揚言，若烏克蘭不上談判桌，美國將中斷援助，若俄國不談，美國會提供烏克蘭一切所需以殲滅莫斯科。

此外，藍柏吉斯提到，烏克蘭的情勢與台灣局勢的預期發展有直接關聯，若俄國的脅迫戰略被認為有用，北京只會更加大膽；今天俄羅斯對烏克蘭做的事情，與北京對台灣做的事情極其相似，尤其是灰色地帶行動，與俄羅斯在發動進犯烏克蘭前所實施的侵擾行動很像。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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