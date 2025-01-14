快訊

2004年退出「民金黨」 名嘴祖師爺！第一批地下電台主持人「志明」辭世

聽新聞
0:00 / 0:00

具體了解有限…關於「俄烏前線北韓士兵」 目前已知情況一次看

德國之聲／ 德國之聲
北韓士兵示意圖，圖為北韓軍人2018年9月參加平壤閱兵式。美聯社
北韓士兵示意圖，圖為北韓軍人2018年9月參加平壤閱兵式。美聯社

儘管來自首爾、基輔和華盛頓的評估不盡相同，但基本可以確定的是，去年朝鮮至少派出了超過一萬名士兵參與俄烏戰爭烏克蘭軍方發布的影片顯示了疑似朝鮮士兵在俄羅斯西部庫爾斯克參加戰鬥的畫面。去年八月，烏軍發動攻勢佔領了庫爾斯克部分地區。

對烏克蘭來說，守護本國領土，對未來可能的和談至關重要。而迄今為止，尚無證據顯示平壤士兵已經進入烏克蘭境內。

南韓方面稱，迄今為止已有大約300名朝鮮士兵喪生，大約2700人受傷。而基輔方面發表的圖片則顯示，朝鮮士兵均穿著俄羅斯軍服，使用俄羅斯裝備。種種跡象顯示，莫斯科方面顯然希望盡力掩飾朝鮮士兵被投入俄烏戰場的事實。

基輔同首爾加強合作

對於朝鮮的軍事介入，烏克蘭和南韓都明確表達了強烈反對的立場，並為此深化了兩國間的安全合作。烏克蘭總統澤連斯基去年呼籲西方盟友全面而有力地應對莫斯科與平壤日益密切的聯盟關係。同南韓總統尹錫悅通電話時，澤連斯基警告說：「這場戰爭正在國際化，早已超越了兩國的範圍。」

當時尹錫悅承諾南韓「不會袖手旁觀」，並將朝鮮出兵俄羅斯形容為「威脅全球安全的挑釁行為，範圍已超越朝鮮半島和歐洲。」

長期以來，南韓一直奉行著不向衝突國家提供武器的政策，但朝鮮出兵俄羅斯之後，有跡象顯示，該政策可能會發生變化。

「俄朝兄弟友誼」

迄今為止，外界仍對朝鮮軍隊參與俄烏戰爭的具體情況了解有限。莫斯科和平壤也從未對此予以官方證實。

去年11月，這兩個前共產主義盟友簽署了一項具有裡程碑意義的防備協議，承諾「任何一方遭受侵略時都應相互協助」。

去年，當普亭被問及是否有朝鮮士兵參與戰爭時，他沒有進行否認，而是將話題轉至對西方援烏行動的批評。

儘管俄羅斯擁有規模龐大的軍隊，但為了盡快奪回被烏軍佔領的庫爾斯基，並繼續保持在烏克蘭境內的推進態勢，俄方仍面臨兵源不足的問題。

令西方擔憂的是，俄羅斯為了換取朝鮮出兵，可能會向平壤提供技術支持，推動金正恩的核武和導彈計劃的發展。

基輔聲稱在庫爾斯克抓獲朝鮮俘虜後，克裡姆林宮拒絕就此置評。 克裡姆林宮發言人佩斯科夫對記者表示：「我們不知道那邊哪句話是真的。」

國際反應與影響

作為烏克蘭最重要的軍事和政治支持者，美國總統拜登表示，朝鮮的出兵行為「非常危險」。一般認為，也正是基於朝鮮出兵俄烏戰爭的事實，拜登總統才放寬了烏克蘭使用西方武器襲擊俄羅斯境內目標的限制。

無論同俄羅斯，還是朝鮮，中國都保持著密切關係。自俄烏戰爭爆發以來，中國一直在向俄羅斯提供經濟支持，同時也在呼籲和平解決沖突，對於俄朝日益加深的雙邊關係，北京則予以淡化處理。

北約秘書長呂特去年就曾發出警告稱，為了換取平壤出兵，俄羅斯正在支持朝鮮發展其核武和導彈計劃。上個月，呂特再度表示：「這一事態的發展可能會破壞朝鮮半島的穩定，甚至會對美國構成威脅。」

（法新社）

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

俄官員控烏克蘭大規模空襲俄羅斯城市 已知3工廠受創

俄烏戰爭未歇 歐洲多國及北約領袖2月3日開防務會議

俄烏戰將滿3年 烏克蘭人累了…逾半支持割地換和平

影／俄烏士兵近身肉搏！烏軍渾身血倒地喊「媽媽再見」下秒自爆

相關新聞

具體了解有限…關於「俄烏前線北韓士兵」 目前已知情況一次看

儘管來自首爾、基輔和華盛頓的評估不盡相同，但基本可以確定的是，去年朝鮮至少派出了超過一萬名士兵參與俄烏戰爭。烏克蘭軍方發布的影片顯示了疑似朝鮮士兵…

俄官員控烏克蘭大規模空襲俄羅斯城市 已知3工廠受創

根據俄羅斯官員及媒體報導，烏克蘭在今天天亮前對俄國多州發動大規模無人機與飛彈襲擊，至少3座城市的工廠受到破壞。另外，烏克...

俄烏戰爭未歇 歐洲多國及北約領袖2月3日開防務會議

歐盟各國領導人將於2月3日齊聚比利時召開一場特別的防務閉門會議，英國首相施凱爾和北大西洋公約組織秘書長呂特也受邀出席

烏克蘭俘虜2北韓兵 願與俄羅斯換囚

幫助俄羅斯的北韓士兵最近遭烏克蘭俘虜！烏克蘭總統澤倫斯基12日表示，希望能用2位北韓士兵與俄羅斯交換烏克蘭戰俘。俄羅斯目前尚未回應，兩國雖然遲遲無法坐上停戰談判桌，但過去在卡達的協調下，曾多次交換戰俘成功。因此，雖然西方非常不滿北韓協助俄羅斯攻擊烏克蘭，但在換囚上可能會有不錯成果。

烏俄戰爭3年：烏克蘭終止俄國天然氣過境，但歐盟還沒準備好

新年初始，圍繞烏克蘭與俄羅斯之間的衝突仍未平息，這次又延燒到能源合作方面——兩國之間的天然氣過境協議，在2025年1月1日到期停止。這份協議的起源，是自1991年蘇聯解體以來，俄羅斯天然氣有很大部分透過烏克蘭管道輸送至歐洲國家，俄國賺取龐大收益，烏克蘭得到過境費用，歐洲國家也能使用大量穩定的天然氣。

澤倫斯基：活逮2北韓士兵準備交金正恩 盼促成換俘

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，準備將俘虜到的北韓士兵交給北韓領導人金正恩，藉以從俄羅斯換回烏克蘭戰俘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。