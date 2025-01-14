具體了解有限…關於「俄烏前線北韓士兵」 目前已知情況一次看

儘管來自首爾、基輔和華盛頓的評估不盡相同，但基本可以確定的是，去年朝鮮至少派出了超過一萬名士兵參與俄烏戰爭。烏克蘭軍方發布的影片顯示了疑似朝鮮士兵在俄羅斯西部庫爾斯克參加戰鬥的畫面。去年八月，烏軍發動攻勢佔領了庫爾斯克部分地區。

對烏克蘭來說，守護本國領土，對未來可能的和談至關重要。而迄今為止，尚無證據顯示平壤士兵已經進入烏克蘭境內。

南韓方面稱，迄今為止已有大約300名朝鮮士兵喪生，大約2700人受傷。而基輔方面發表的圖片則顯示，朝鮮士兵均穿著俄羅斯軍服，使用俄羅斯裝備。種種跡象顯示，莫斯科方面顯然希望盡力掩飾朝鮮士兵被投入俄烏戰場的事實。

基輔同首爾加強合作

對於朝鮮的軍事介入，烏克蘭和南韓都明確表達了強烈反對的立場，並為此深化了兩國間的安全合作。烏克蘭總統澤連斯基去年呼籲西方盟友全面而有力地應對莫斯科與平壤日益密切的聯盟關係。同南韓總統尹錫悅通電話時，澤連斯基警告說：「這場戰爭正在國際化，早已超越了兩國的範圍。」

當時尹錫悅承諾南韓「不會袖手旁觀」，並將朝鮮出兵俄羅斯形容為「威脅全球安全的挑釁行為，範圍已超越朝鮮半島和歐洲。」

長期以來，南韓一直奉行著不向衝突國家提供武器的政策，但朝鮮出兵俄羅斯之後，有跡象顯示，該政策可能會發生變化。

「俄朝兄弟友誼」

迄今為止，外界仍對朝鮮軍隊參與俄烏戰爭的具體情況了解有限。莫斯科和平壤也從未對此予以官方證實。

去年11月，這兩個前共產主義盟友簽署了一項具有裡程碑意義的防備協議，承諾「任何一方遭受侵略時都應相互協助」。

去年，當普亭被問及是否有朝鮮士兵參與戰爭時，他沒有進行否認，而是將話題轉至對西方援烏行動的批評。

儘管俄羅斯擁有規模龐大的軍隊，但為了盡快奪回被烏軍佔領的庫爾斯基，並繼續保持在烏克蘭境內的推進態勢，俄方仍面臨兵源不足的問題。

令西方擔憂的是，俄羅斯為了換取朝鮮出兵，可能會向平壤提供技術支持，推動金正恩的核武和導彈計劃的發展。

基輔聲稱在庫爾斯克抓獲朝鮮俘虜後，克裡姆林宮拒絕就此置評。 克裡姆林宮發言人佩斯科夫對記者表示：「我們不知道那邊哪句話是真的。」

國際反應與影響

作為烏克蘭最重要的軍事和政治支持者，美國總統拜登表示，朝鮮的出兵行為「非常危險」。一般認為，也正是基於朝鮮出兵俄烏戰爭的事實，拜登總統才放寬了烏克蘭使用西方武器襲擊俄羅斯境內目標的限制。

無論同俄羅斯，還是朝鮮，中國都保持著密切關係。自俄烏戰爭爆發以來，中國一直在向俄羅斯提供經濟支持，同時也在呼籲和平解決沖突，對於俄朝日益加深的雙邊關係，北京則予以淡化處理。

北約秘書長呂特去年就曾發出警告稱，為了換取平壤出兵，俄羅斯正在支持朝鮮發展其核武和導彈計劃。上個月，呂特再度表示：「這一事態的發展可能會破壞朝鮮半島的穩定，甚至會對美國構成威脅。」

（法新社）

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】