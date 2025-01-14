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俄官員控烏克蘭大規模空襲俄羅斯城市 已知3工廠受創

中央社／ 莫斯科/基輔14日綜合外電報導
烏克蘭在天亮前對俄國多州發動大規模無人機與飛彈襲擊，至少3座城市的工廠受到破壞。 路透
烏克蘭在天亮前對俄國多州發動大規模無人機與飛彈襲擊，至少3座城市的工廠受到破壞。 路透

根據俄羅斯官員及媒體報導，烏克蘭在今天天亮前對俄國多州發動大規模無人機與飛彈襲擊，至少3座城市的工廠受到破壞。另外，烏克蘭聲稱在境內擊落58架俄軍無人機。

路透社報導，俄羅斯媒體SHOT在社群媒體Telegram頻道發文指稱，俄國擊落200多架烏克蘭無人機和5枚美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）彈道飛彈。

俄羅斯薩拉托夫州（Saratov Oblast）位於莫斯科東南方約720公里處，其州長布薩爾金（RomanBusargin）談到，薩拉托夫市和恩格斯市（Engels）遭到大規模無人機攻擊，兩座工廠受損，學校已改為遠距上課。

俄羅斯獨立媒體阿斯特拉新聞社（Astra）報導，位於莫斯科以東的喀山市（Kazan）有一座工廠因無人機襲擊而起火。

俄羅斯西部的布揚斯克州（Bryansk Oblast）州長波戈馬茲（Alexander Bogomaz）指控烏克蘭發動大規模飛彈攻擊，但並未提及烏克蘭使用的是哪型飛彈。

俄羅斯國防部沒有立即發表評論。路透社無法證實，烏克蘭是否如SHOT報導所說，使用了美國提供的ATACMS飛彈。

根據俄羅斯航空監管機構，喀山、薩拉托夫、本沙（Penza）、烏里揚諾夫斯克（Ulyanovsk）、下卡姆斯克（Nizhnekamsk）等地機場實施飛行限制。

下卡姆斯克位於俄羅斯的韃靼自治共和國（Tatarstan），是塔內科（Taneco）大型煉油廠所在地。SHOT指稱，這座煉油廠也響起空襲警報。路透社無法立即查證這項報導。

另一方面，烏克蘭空軍今天透過聲明說，面對黎明前的俄羅斯夜襲，其防空系統及機動無人機獵殺小組於全國11州擊落俄軍發射的80架無人機中的58架。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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