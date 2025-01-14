俄烏戰爭未歇 歐洲多國及北約領袖2月3日開防務會議

中央社／ 布魯塞爾13日綜合外電報導

歐盟各國領導人將於2月3日齊聚比利時召開一場特別的防務閉門會議，英國首相施凱爾和北大西洋公約組織秘書長呂特也受邀出席。

俄羅斯全面侵略烏克蘭戰爭將屆滿3年，這場預計2月召開的會議正值關鍵時刻，烏克蘭主要支持方英國及歐盟正謹慎看待美國總統當選人川普（DonaldTrump）聲稱他1月20日上任後就要迅速結束俄烏戰爭的承諾。

法新社報導，歐盟理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）今天在邀請歐盟各國元首和政府首長參加比利時會議的信函中寫道：「歐洲需要為自身防禦承擔更大責任。」

柯斯塔強調，「歐洲和平取決於烏克蘭能否實現全面、公正及持久的和平」，他還警告，歐盟的地緣政治前景「在可預見的未來仍將面臨挑戰」。

柯斯塔已經在上個月向英國首相施凱爾（KeirStarmer）發出正式邀請，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）同樣會出席會議

他指出，呂特將出席會議「討論最迫切的防務相關議題，特別是我們對烏克蘭的支持，還有歐盟與北約的合作」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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