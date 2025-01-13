曾擾台親俄駭客攻擊義大利官網 抗議挺烏克蘭

曾侵擾台灣政府網站的親俄駭客組織，近日接連攻擊義大利政府網站，這個組織警告攻擊原因是義大利總理梅洛尼力挺烏克蘭總統澤倫斯基。

梅洛尼（Giorgia Meloni）9日在羅馬接待澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），承諾義大利將對烏克蘭正當防禦提供全面360度的支持。

義大利安莎（ANSA）通訊社今天報導，親俄駭客組織Noname057近日再度以分散式阻斷服務（DDoS）攻擊義大利政府各部會網站，這種攻擊方式會造成網站塞車、系統陷入混亂，使網站服務被迫中斷。

遭攻擊的網站包括義大利外交部、基礎建設與交通部、國家安全部、憲兵、海軍司令部、航太部門及一些公共運輸機構。義大利國家網路安全局人員已介入協助恢復。

去年12月28日，義大利外交部網站、米蘭機場也曾成為親俄駭客組織的攻擊目標。駭客近日再度在社群媒體散布攻擊義大利總理的訊息，駭客批評梅洛尼不該聲稱要幫助烏克蘭，「義大利應該先幫助自己，從網路安全開始」。

此一親俄駭客組織NoName057去年9月曾對台灣部分公私部門網站進行大規模DDoS侵擾，數發部當時舉行記者會表示，這波攻擊不只針對台灣，美、加、歐盟等皆有受到攻擊，台灣的警戒層級比照總統大選，統計共有45個單位受到攻擊，科學園區未受到攻擊。

親俄駭客組織去年9月以台灣的交通、地方政府財稅網站、兆豐金、彰銀等金融機構網站為目標，造成台灣證券交易所、行政院主計總處網站一度連不上，引發各界關注。

安莎報導，除了Noname057持續攻擊義大利網路系統，親巴勒斯坦組織Alixsec也在12日宣稱對義大利官方網站發動攻擊。Alixsec支持俄羅斯，亦經常對以色列採取網路攻擊，這個組織近日網攻義大利的目標是銀行、重要港口網站、部分公司企業。