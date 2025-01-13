韓情報單位：赴俄烏戰爭北韓軍約3000人死傷

南韓國家情報院今天表示，派遣至俄羅斯協助烏克蘭戰事的北韓士兵至今估計已有300多人死亡、2700多人受傷；2名被俘士兵目前尚未表達歸順意願，若有意願將協助。

南韓國情院今天在國會情報委員會進行非公開會議，根據國會議員轉述，北韓士兵目前投入與烏克蘭戰事的區域正擴大至俄羅斯庫斯克州（Kursk）全域，包括300多人死亡、2700多人受傷，推算北韓士兵死傷超過約3000人。

根據近期取得的戰場影像分析結果，國情院指出，從北韓士兵無意義地遠距離射擊無人機、缺乏後方火力支援的突襲戰術等，可以確認北韓軍方對現代戰爭認知不足，也是造成北韓士兵在戰事中大量死傷的主因。

情報單位也透過戰死士兵所持的備忘錄發現，北韓當局強迫士兵在被俘虜前以自爆的方式自殺，也有寫著希望加入勞動黨獲得赦免的內容。國情院舉例，最近就有一名北韓士兵差點被烏克蘭軍抓到時，一邊大喊「金正恩將軍」，一面試圖引爆手榴彈，但被烏克蘭軍射殺。

此外，從近期被俘的2名北韓士兵敘述得知，北韓政府並未向被派遣至俄羅斯的士兵承諾薪資，只公告將能得到「英雄的優待」。

對於被俘北韓軍人是否可能歸順南韓，議員表示「北韓軍人在憲法上仍屬我國國民」，若表達歸順意願，當局會與烏克蘭政府協商，但目前被俘軍人皆未表達歸順意願。

據國情院掌握情資，派兵支援俄羅斯的相關消息已經在北韓境內暗暗傳開，相關士兵家屬表示憂心的同時，其餘民眾則期待藉此得到俄羅斯支援、改善民生。據稱，北韓當局向被派遣的士兵家屬提供糧食、生活用品等補償。

國情院預測，北韓透過支援俄羅斯武器及派兵的方式取得的軍事經濟利益近期將耗盡，北韓領導人金正恩今年上半年可能再次訪俄。