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烏克蘭俘虜2北韓兵 願與俄羅斯換囚

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
烏克蘭近日宣布俘虜2位北韓士兵，希望能與俄羅斯交換烏克蘭戰俘。（@ZelenskyyUa via X）
烏克蘭近日宣布俘虜2位北韓士兵，希望能與俄羅斯交換烏克蘭戰俘。（@ZelenskyyUa via X）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

幫助俄羅斯的北韓士兵最近遭烏克蘭俘虜！烏克蘭總統澤倫斯基12日表示，希望能用2位北韓士兵與俄羅斯交換烏克蘭戰俘。俄羅斯目前尚未回應，兩國雖然遲遲無法坐上停戰談判桌，但過去在卡達的協調下，曾多次交換戰俘成功。因此，雖然西方非常不滿北韓協助俄羅斯攻擊烏克蘭，但在換囚上可能會有不錯成果。

士兵以為僅後方支援

根據《英國廣播公司》報導，澤倫斯基表示，希望能讓北韓士兵回到母國，藉此與俄羅斯交換烏克蘭戰俘。烏克蘭政府指出，軍隊於9日俘虜了2位北韓士兵，有讓兩人接受治療，並依照國際戰爭法規定（審問戰俘時需使用戰俘可理解語言），請南韓國家情報局協助翻譯與訊問。

烏克蘭安全局表示，有北韓士兵表示，他們僅有接受過一周與俄羅斯的協同操作訓練，以為只要後方支援俄烏戰場，其實沒有想過要真的與烏克蘭軍隊打仗。另外，烏克蘭還發現俄羅斯發給這些北韓士兵假的出生證明文件，試圖掩蓋北韓在俄烏戰場上有協助俄羅斯的事實。

交換戰俘比較順利

不過普丁過去受訪時，並沒有刻意遮掩與北韓軍隊合作的事實，因此讓烏克蘭相關指控陷入羅生門。根據烏克蘭與南韓評估，約有至少1萬名北韓軍隊在俄烏戰爭前線，美國白宮聲稱北韓軍隊在俄烏前線死傷慘重，但目前並沒有明確的估計數字出爐。

土耳其通訊社》提到，烏克蘭與俄羅斯在戰爭期間多次交換戰俘，最近一次是去年11月時，雙方交換了630位戰俘、去年10月中也交換了95位，其中由中東國家卡達負責居中協調。雖然兩國至今仍未就停戰條件達成共識，但過去交換戰俘的狀況其實不錯，各界也都相當關注被俘虜的北韓士兵後續動向。

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俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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