韓國證實兩朝鮮士兵被烏軍俘虜 公布部分審訊內容

（德國之聲中文網）韓國國家情報院周日（1月12日）表示，烏克蘭軍方證實9日在俄羅斯西部的庫爾斯克地區俘獲兩名朝鮮士兵，他們透露朝軍在戰場上的兵力損失慘重。

烏克蘭總統澤連斯基周六在社交平台X上發文稱，烏克蘭在俄羅斯庫爾斯克地區俘虜了兩名朝鮮士兵。澤連斯基寫道：“兩名士兵雖然受傷，但幸存了下來，被送往基輔，目前正與烏克蘭安全局進行溝通。這並非易事，因為俄軍和其他朝鮮軍事人員通常會處決受傷的士兵，以銷毀朝鮮參與對烏戰爭的證據。”他還指出，與所有戰俘一樣，這兩名朝鮮士兵也得到了必要的醫療援助。這名烏克蘭總統同時表示，已指示烏克蘭安全局允許記者接觸這些戰俘，因為“全世界需要了解正在發生的真相”。

被俘士兵：到俄羅斯後才知被派往戰場

據韓聯社周日報道，韓國國家情報院介紹，被俘的其中一名士兵表示，他去年11月抵達俄羅斯，並接受俄方的軍事訓練，之後前往戰場。該士兵當時認為自己被轉移是為了接受訓練，抵達俄羅斯後才知道被派往戰場。他說，在戰場上兵力損失慘重，自己掉隊後四五天沒吃沒喝，之後被烏軍俘獲。

據烏克蘭國家安全局（SBU）發布的消息，烏方由此獲得了朝鮮參與俄羅斯對烏戰爭的確鑿證據。該安全局介紹，兩名朝鮮士兵被俘時，其中一人持有俄羅斯軍隊的身份證明，上面寫有其他人的名字，並登記在俄羅斯圖瓦共和國。另一人則沒有攜帶任何證件。烏克蘭國家安全局還稱，由於兩人不會說英語、俄語和烏克蘭語，因此與他們的溝通需要在與韓國國情院合作的翻譯的協助下完成。

韓國國家情報院周日則表示，將同烏克蘭國家安全局緊密合作，繼續共享朝鮮俘虜相關情報。

傷亡慘重

去年11月，烏克蘭、韓國和美國的消息來源一致報告稱，朝鮮至少已將1萬名士兵派往俄羅斯，有些報道稱這一數字達到了1.2萬人。上個月，韓國方面的統計顯示，俄羅斯戰場上的朝鮮士兵傷亡人數超過千人。烏克蘭方面則稱，在俄羅斯庫爾斯克地區，已有超過3000名朝鮮士兵傷亡。

韓聯社還介紹，若俄羅斯承認被俘的兩名朝鮮士兵為俄軍所屬士兵，根據關於戰俘待遇的《日內瓦公約》第三公約，他們可獲得戰俘地位，並成為被遣送至俄羅斯的對象；若俄朝均主張兩人非本國士兵，兩人就將被列為“非法戰鬥員”，無法獲得戰俘地位。

公布戰俘圖像違反國際法？

烏克蘭方面同時公布了被俘朝鮮士兵的照片和部分影像資料，並表示，烏方關押兩人的條件符合國際法規定的標准。然而，根據《日內瓦公約》第三公約第13條：戰俘亦應在任何時候受到保護，尤其免致遭受暴行或恫嚇及侮辱與公眾好奇心的煩擾。紅十字國際委員會（ICRC）高級法律顧問馬赫納德（Ramin Mahnad）曾發文解釋，“暴露於公眾好奇心”這一術語也包括簡單地披露戰俘的圖像、審訊錄音或私人對話、私人信件以及任何其他私人數據。該委員會認為，關於戰俘的報道並未被禁止，但不應公布其身份。

另據德新社報道，這並不是澤連斯基首次報告朝鮮士兵被俘的消息。 然而，據烏方稱，之前被俘的朝鮮士兵已經因傷去世。

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