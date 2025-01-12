本周發動數百次空襲…面對俄國攻勢 澤倫斯基籲盟邦兌現軍援烏克蘭承諾

俄羅斯持續發動空襲之際，烏克蘭總統澤倫斯基今天呼籲盟邦兌現軍援烏國的所有承諾，其中包括反制俄國空襲的武器。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯軍隊過去這個星期對烏克蘭發動數百次空襲，並動用近700枚航空炸彈、超過600架攻擊型無人機。

烏克蘭空軍今天指出，俄羅斯在夜間出動94架無人機，烏國防空部隊擊落其中60架，另外34架受烏克蘭電子戰系統干擾而改變方向。

澤倫斯基於通訊應用程式Telegram發文：「俄羅斯得以每週持續作戰，就是因為俄軍保有威脅烏克蘭的能力，並運用自身的空中優勢。」他也呼籲烏克蘭盟邦兌現已講好的協議。

他的貼文寫道：「在北大西洋公約組織（NATO）華盛頓峰會做出的決定，以及（德國）拉姆施坦美國空軍基地（Ramstein Air Base）會議期間關於烏克蘭防空的決策，尚未完全兌現。」

澤倫斯基近日曾說，他已經跟美國等夥伴商討授權烏克蘭生產防空系統及飛彈的可能性。