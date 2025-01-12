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上周才宣稱攻占庫拉霍韋鎮…俄羅斯國防部：再攻下2座烏東村莊

中央社／ 莫斯科12日綜合外電報導
俄羅斯國防部今天聲稱，俄軍在烏克蘭東部地區攻下2座村莊。數月以來，俄軍一直在烏東地區持續推進。圖／Ingimage
俄羅斯國防部今天聲稱，俄軍在烏克蘭東部地區攻下2座村莊。數月以來，俄軍一直在烏東地區持續推進。圖／Ingimage

俄羅斯國防部今天聲稱，俄軍在烏克蘭東部地區攻下2座村莊。數月以來，俄軍一直在烏東地區持續推進。

法新社報導，俄羅斯國防部表示，南方部隊奪下烏東頓內茨克州（Donetsk）揚塔恩村（Yantarne）。該村位於烏東重要後勤樞紐庫拉霍韋鎮（Kurakhove）西南方約10公里處，俄國當局上週宣稱已攻占庫拉霍韋鎮。

此外，俄羅斯國防部今天也聲稱，軍隊還攻占了烏東哈爾科夫州（Kharkiv）的卡利諾夫村（Kalinove）。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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