抵俄才知被派往戰場！被烏俘獲北韓兵「以為要受訓」 透露北韓軍傷亡慘重

烏克蘭軍方11日證實，在俄羅斯庫斯克作戰時俘獲兩名北韓士兵，並送往烏國首都基輔審訊。韓聯社報導，南韓國家情報院12日表示，這些被俘北韓兵透露，北韓軍在戰場上傷亡慘重。國情院表示，將和烏克蘭國家安全局（SBU）密切合作，繼續共享北韓兵俘虜相關情報。

國情院指出，兩名北韓兵被俘獲時受傷，但均無生命危險。其中一人說，他去年11月抵達俄國並接受俄國軍事訓練，之後前往戰場。這名士兵當時以為自己被轉移是為了受訓，抵達俄國才知道被派往戰場。他還說，戰場上兵員傷亡慘重，自己脫隊後四、五天沒有吃喝，之後被烏軍俘獲。

SBU表示，被俘獲的兩名北韓兵出生於2005年和1999年，分別於2021年和2016年入伍服役。他們也說，針對兩人的審訊是透過韓語翻譯進行，並和國情院合作。

韓聯社指出，若俄國承認這兩人為俄軍士兵，根據「日內瓦公約」規定，他們可獲得戰俘地位，成為被遣送至俄國的對象。然而，若俄國和北韓都主張兩人非本國士兵，兩人將被列為「非法戰鬥員」，無法獲得戰俘地位和相應權利。