俄烏戰爭將滿3年 加拿大台僑辦戰爭郵票展籲和平

俄烏戰爭即將屆滿3週年，集郵專家張福星在溫哥華舉辦「烏克蘭戰爭發行郵票展覽」，展出烏克蘭遭俄羅斯侵略後，至今發行的54張戰爭系列郵票，包括最受關注的「舉中指」、「狗狗守護神」、「小男孩扳倒柔道服男子」等郵票，象徵烏克蘭勇敢堅忍，也彰顯世人渴望和平的心意。

烏克蘭於2022年2月20日遭受俄羅斯攻擊後，郵政總局於4月12日發行了第一張戰爭郵票，採用藝術家格羅（Boris Groh）所畫一名烏克蘭軍人對著俄國軍艦「莫斯科號」豎起中指的圖案。巧合的是，不久後這艘軍艦就發生爆炸，令這張郵票價值水漲船高。

烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）和歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）曾共同為此郵票簽名，全球僅5張，其中一張就是張福星的收藏。在展覽會場上，這張價值不斐的郵票成了最受矚目的焦點。

烏克蘭偵爆犬「子彈」（Patron）以靈敏嗅覺在戰爭中為烏軍掃除一百多枚地雷，而成為網紅狗明星，以牠出版的郵票在全球熱銷，烏克蘭郵政總局將銷售收入用來資助掃雷任務和動物收容所，也成為佳話。

張福星對中央社說，烏克蘭郵政總局很懂得掌握人心並激發國際共鳴，例如將英國著名街頭藝術家班克西（Banksy）在烏克蘭斷垣殘壁中留下的壁畫創作－「小男孩扳倒柔道服男子」，發行名為「FCK PTN!」的郵票；還發行一系列「英雄城市」郵票，代表對遭受攻擊的城市和人民致敬和紀念；也多次以孩子塗鴉作品，呈現戰爭的恐懼和悲哀。

每一張展出郵票的發行背景和設計意義都有中英文說明，張福星希望觀者很快「觸景生情」，進入一張張小方格的世界。

他說：「看到郵票上印著『停止屠殺我們』（StopKilling Us）的字眼，真的很令人心痛。我們都希望戰爭能快快結束，世界需要和平。」

參觀郵票展的慈濟加拿大分會副執行長林芬宏感觸很深，她對中央社說：「隨著時間流逝，加上這2年還有其他戰爭發生，可能很多人遺忘了烏克蘭人的處境，這些郵票再度喚起人們的信念，希望早日化干戈為玉帛。」

溫哥華僑務祕書林美玲仔細地觀賞每一張郵票，她對中央社表示：「每張小方格都訴說著重要的歷史和故事，呈現了烏克蘭人民的堅強勇敢，很激勵人心。」

現場還展出張福星收藏1895年8月15日出版的台灣民主國郵票，包括100錢、50錢、30錢三種面額郵票，可見清晰的郵戳。

從高中起就開始集郵的張福星說：「台灣民主國是甲午戰爭戰敗後僅出現150天的短暫政權，當年發行的郵票在100多年後依然完好如初。研究郵票的設計之美、見證歷史的軌跡，集郵樂趣道不盡。」