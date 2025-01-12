澤倫斯基：活捉2北韓戰俘 烏克蘭安全局審訊中

中央社／ 基輔11日綜合外電報導

烏克蘭政府今天表示，有關當局正在審問兩名受傷的北韓士兵，並稱兩人是在俄羅斯庫斯克州為莫斯科作戰時被烏軍俘虜。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）在社群媒體寫道：「我軍在庫斯克州（Kursk）抓獲北韓士兵。這兩名士兵儘管負傷，但仍倖存下來並被帶至基輔，現在正與烏克蘭安全局（SBU）調查人員談話。」

基輔並未提出他們是北韓人的直接證據，而法新社無法獨立核實戰俘的國籍。俄羅斯與北韓目前尚未對烏克蘭的說法作出回應。

烏克蘭安全局指出，這兩人告訴審問者，他們是經驗豐富的陸軍士兵，其中一人稱自己被送至俄羅斯是為了受訓，而非作戰。

烏克蘭安全局公布的影片顯示，這兩名男子躺在醫院病床上，一人手纏繃帶，另一人則是下巴裹著繃帶。根據拘留中心的醫生，前者的腿也骨折了。

烏克蘭方面並未公布審問戰俘的錄音檔，但表示他們是透過與南韓國家情報院（NIS）「合作」的韓語翻譯接受審訊。

澤倫斯基今天談到，活捉北韓士兵相當困難，因為「俄羅斯及其他北韓軍人會殺害他們的傷員」，以掩飾「另一個國家參戰的證據，也就是北韓」。

澤倫斯基還說，他將讓媒體接觸這兩名戰俘，因為「世界必須知道正在發生什麼事」。

烏克蘭安全局則稱抓獲這兩人，為證明「北韓參與俄羅斯的戰爭」提供確鑿證據。

烏克蘭安全局提到，其中一名戰俘帶著「以別人姓名核發」的俄軍身分證，另一人則沒有攜帶文件。安全局展示了一張身分證，上面記載的是一名來自俄羅斯轄下與蒙古接壤的圖瓦共和國（Republic of Tyva）的26歲男性。

烏克蘭當局曾指稱，俄羅斯為隱藏北韓士兵的存在，會發給他們假身分證，這些文件是從有大量少數民族居住的地區核發，例如圖瓦共和國。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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