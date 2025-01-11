「將竭盡全力」實現2025年結束戰爭 澤倫斯基：我們比任何人渴望和平

烏克蘭總統澤倫斯基10日在電視訪問中表示，2025年結束戰爭是烏克蘭「夢想」，同時尋求獲得能「防止俄羅斯帶著侵略回頭」的安全保障。

基輔獨立報報導，澤倫斯基接受義大利媒體RaiNews24 採訪時表示，「和平到來對我們至關重要，我們比任何人都渴望和平。這很明顯，因為我們是受害最深的一方，特別是在人命損失方面」。

澤倫斯基補充指出，「今年獲得這些安全保障與結束戰爭是我們的夢想，我們將竭盡全力實現這個目標」。

基輔獨立報同時報導，隨著美國候任總統川普正準備於月20日就任，結束俄羅斯全面入侵烏克蘭的討論有所增加。川普挑選的烏俄特使的凱洛格（Keith Kellogg）8日上福斯新聞受訪時表示，新政府打算從就職100天起結束俄烏戰爭。

凱洛格說，「人們需要理解，他不是在試圖給普亭或俄羅斯人一些什東西，他實際上是在試圖想拯救烏克蘭與他們的主權」，但並未討論就要上任的川普政府正在考慮的任何潛在和平協議細節。