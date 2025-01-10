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烏克蘭布查市飽受戰火所苦 台灣援助修建療養中心聯外道路

中央社／ 華沙10日專電

為協助飽受戰火及空襲所苦的烏克蘭人民，駐波蘭代表劉永健10日與烏克蘭布查市（Bucha）市長費德魯克（AnatoliyFedoruk）簽署合作協議，台灣捐贈56萬美元（約新台幣1845萬元）用於修建布查市身心療養中心聯外道路，為基輔提供醫療支持。

簽署儀式以視訊方式進行，駐波蘭代表劉永健強調，道路建設不僅為療養中心提供便捷交通，更象徵通往治癒與復甦的希望之路。他說台灣致力與民主國家合作，將持續提供烏克蘭人道援助，向其人民展現支持與敬意。

布查市長費德魯克致詞時表示，自俄烏戰爭爆發以來，台灣即第一時間提供協助，對布查市意義極為重大，並由衷感謝台灣各項人道援助行動。他也指出，布查市身心療養中心受到烏克蘭衛生部及國際夥伴支持，服務將擴及基輔地區的民眾，協助更多有救治及醫療需求者。

俄烏戰爭爆發後，面對頻繁空襲及前線作戰，烏克蘭軍民需要接受身心治療者激增，喪失肢體及運動能力者人數也不斷攀升。布查市身心療養中心及聯外道路陸續完成後，當可嘉惠廣大基輔地區的病患。該中心在烏克蘭衛生部及美國合作夥伴的協助下設立，彰顯國際社會持續人道援助烏克蘭的精神。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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