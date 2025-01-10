說好的24小時內停火呢? 川普俄烏特使將期限延至100天

還記得川普發下的豪語，就職後24小時內要結束俄烏戰爭嗎？現在有所轉變。川普的俄烏事務特使，退役陸軍中將柯羅格（Keith Kellogg）將停戰期限從24小時內延長到100天，大概落在5月。

柯羅格接受福斯新聞訪問時表示，他給自己100天，從川普1月20日宣誓就職起算，找出具體且永續的解決方案：「所謂可行的解決方案，就個人和專業角度而言，差不多100天」。

烏克蘭一直擔心華府會施壓割地求和，柯羅格不以為然：「人們必須搞清楚，川普不是拿甚麼東西給普亭或俄國，而是要拯救烏克蘭和保護其主權」。

柯羅格坦承，要找出讓雙方停戰的方案，挑戰性很高，很不容易。