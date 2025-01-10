戰爭絞肉機！澤倫斯基曝：赴俄北韓士兵傷亡數已破4000人
北韓去年10月派出1.1萬人前往俄羅斯與烏克蘭交戰，烏克蘭總統澤倫斯基9日出訪德國發表談話稱，赴俄與烏軍交戰的北韓士兵傷亡人數已達4000人，指俄羅斯需要北韓的同謀，顯示了普亭的軟弱。
NHK報導，澤倫斯基9日在德國西部美軍基地舉行的會議上發表談話，討論對烏克蘭的軍事援助，他表示，目前參戰的北韓士兵傷亡人數為4000人，而北韓和俄羅斯的勾結顯示普亭的軟弱，呼籲透過制裁和其他手段繼續向俄羅斯施壓。
澤倫斯基補充說，正與美國就烏克蘭防空系統和飛彈生產許可證進行討論，可能成為烏克蘭國家安全的重要一部分，並重申了空中力量對烏克蘭安全的重要性。
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