快訊

川普來真的！外交優先清單列「買下格陵蘭」 消息人士揭背後目的

川普上任倒數11天 美防長宣布將軍援烏克蘭165億元

中央社／ 柏林9日綜合外電報導
烏克蘭防務聯繫小組今天在德國召開會議，美國國防部長奧斯汀（右）在會中宣布，美國將給予烏克蘭5億美元（約新台幣165億元）新軍援。圖／美聯社
烏克蘭防務聯繫小組今天在德國召開會議，美國國防部長奧斯汀（右）在會中宣布，美國將給予烏克蘭5億美元（約新台幣165億元）新軍援。圖／美聯社

烏克蘭防務聯繫小組（Ukraine Defence Contact Group）今天在德國召開會議，美國國防部長奧斯汀在會中宣布，美國將給予烏克蘭5億美元（約新台幣165億元）新軍援。

法新社報導，奧斯汀（Lloyd Austin）表示，這項軍援包含為「烏克蘭防空提供額外飛彈，更多彈藥、更多空對地武器和能支援烏國F-16戰機的其他裝備」。

奧斯汀在會議開場時指出，烏克蘭對抗俄軍入侵的戰爭「對我們所有人都很重要」。

奧斯汀說：「確保專制者無法將其帝國野心置於自由與主權人民的基本權利之上，與我們所有人休戚與共。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在會中談到，他支持西方部隊部署至烏國，稱這是「迫使俄羅斯締結和平」的「最佳工具」之一。

澤倫斯基並未具體說明，他是指西方派遣作戰部隊，或者組成維和部隊前往烏克蘭。

澤倫斯基也提到，歐洲正邁向合作「新篇章」，且將在美國總統當選人川普（Donald Trump）本月稍晚重新入主白宮時迎來「新機會」。

他說：「歐洲和整個世界顯然在展開新篇章－從現在起再過11天，我們將得加強合作、增進互相依賴，並共同獲得更偉大的成果。」

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 澤倫斯基 烏克蘭 美國

延伸閱讀

川普揚言不排除動武取格陵蘭 歐盟、英俄義大利看法各異

川普來真的！外交政策優先清單列「買下格陵蘭」 消息人士揭背後目的

川普揚言「徵收高關稅」 貿易戰烏雲罩頂…陸業者仍大舉參加CES

川普重返白宮前 西方盟友與澤倫斯基將最後一次會晤

相關新聞

川普上任倒數11天 美防長宣布將軍援烏克蘭165億元

烏克蘭防務聯繫小組（Ukraine Defence Contact Group）今天在德國召開會議，美國國防部長奧斯汀在...

川普重返白宮前 西方盟友與澤倫斯基將最後一次會晤

西方盟友今天將在德國的美軍基地與烏克蘭總統澤倫斯基見面，這是川普重返白宮前，西方盟友與澤倫斯基最後一次會晤

俄軍轟炸烏東札波羅熱市 致命空襲釀13死、113人受傷

俄羅斯今天對烏克蘭東城市札波羅熱（Zaporizhzhia）發射航空導引炸彈，烏克蘭當局指出，這波空襲至少造成13人喪命...

川普稱理解俄不願烏克蘭加入北約 澤倫斯基冷處理

美國總統當選人川普昨天表示，理解俄羅斯為何不希望烏克蘭加入北大西洋公約組織，引發各界嘩然，烏克蘭總統澤倫斯基今天對此淡化...

批匈國內部搞鬼 烏克蘭盼取代為北約會員

「匈牙利若喜歡俄羅斯就該加入他們，不是在北約與歐盟內部搗亂！」烏克蘭外交部8日發表聲明指出，他們已經準備好取代匈牙利在北約與歐盟的會員國籍。對此，匈牙利外交部反批，烏克蘭不願讓俄羅斯天然氣通過其領土，加劇歐盟經濟挑戰。匈牙利過去長期親俄，多次呼籲不要軍援烏克蘭，引發烏克蘭不滿。

促哈瑪斯釋放人質 川普盼半年內解決俄烏戰爭

美國總統當選人川普七日表示，理解俄羅斯認為烏克蘭不該加入北約組織的立場，並感嘆自己就職前無法與俄羅斯總統普亭見面。他還說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。