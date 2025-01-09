川普重返白宮前 西方盟友與澤倫斯基將最後一次會晤

西方盟友今天將在德國的美軍基地與烏克蘭總統澤倫斯基見面，這是川普重返白宮前，西方盟友與澤倫斯基最後一次會晤。

在拉姆施坦美國空軍基地（Ramstein Air Base）所舉行的同類型會談，這已是第25次，約有來自50個國家代表將出席。預料會中美國國防部長奧斯汀（LloydAustin）將宣布再向基輔提供新的大規模軍援計畫。

法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨晚才確認會來赴會。

這次「烏克蘭防務國際聯絡小組」（The Ukraine Defense Contact Group）會議，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）、歐盟對外政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）以及德國國防部長皮斯托利烏斯（Boris Pistorius）預計都將出席。

俄烏戰爭持續近3年，目前雙方正激烈交戰，兩造都希望在美國總統當選人川普1月20日就職前，確立己方在戰場上的優勢。

川普曾批評美國對基輔的軍事援助，並矢言一旦重返白宮，將迅速結束俄烏戰爭，但他未提出具體的停火或和平協議方案。