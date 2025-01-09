川普稱理解俄不願烏克蘭加入北約 澤倫斯基冷處理

美國總統當選人川普昨天表示，理解俄羅斯為何不希望烏克蘭加入北大西洋公約組織，引發各界嘩然，烏克蘭總統澤倫斯基今天對此淡化處理。

法新社報導，在川普重返白宮前持續推促烏克蘭加入北約（NATO）的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）警告，別預設美國的立場，還說他和川普會討論這個問題。

澤倫斯基在基輔與芬蘭外交部長舉行的聯合記者會上表示：「先別對美國的政策下結論。」

「我們必須努力，盡一切可能確保烏克蘭獲得像樣的安全保障，無愧於我國人民，這可以阻止蒲亭，我們將為此努力。」

將於1月20日就職的川普昨天表示，他理解俄羅斯為何不希望烏克蘭加入北約。

川普聲稱，即將卸任的美國總統拜登早已決定烏克蘭「應能加入北約」。川普暗示，這導致俄羅斯在2022年2月全面入侵烏克蘭。

2008年時任共和黨總統布希（George W. Bush）執政期間，北約盟國就同意烏克蘭加入北約。

澤倫斯基今天表示，烏克蘭沒有北約成員國身分是「我們陷入戰爭的原因之一，因為…蒲亭意識到沒人會支持烏克蘭」。

他說，烏克蘭「有權要求認真的、強有力的安全保障」。他說，要說服數以百萬計逃離戰爭的公民回到國內，就必須有這些保障，他已經和川普以及拜登討論這一問題。