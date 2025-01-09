批匈國內部搞鬼 烏克蘭盼取代為北約會員

「匈牙利若喜歡俄羅斯就該加入他們，不是在北約與歐盟內部搗亂！」烏克蘭外交部8日發表聲明指出，他們已經準備好取代匈牙利在北約與歐盟的會員國籍。對此，匈牙利外交部反批，烏克蘭不願讓俄羅斯天然氣通過其領土，加劇歐盟經濟挑戰。匈牙利過去長期親俄，多次呼籲不要軍援烏克蘭，引發烏克蘭不滿。

烏克蘭很想入歐盟

根據《半島電視台》報導，針對匈牙利近日抗議烏克蘭不讓天然氣輸入到歐洲，烏克蘭外交部8日不滿指出，匈牙利長期支持俄羅斯，且四處阻礙歐盟與西方國家援助烏克蘭，應該讓烏克蘭取代匈牙利在北約與歐盟的會籍，由烏克蘭取而代之，匈牙利可以加入俄羅斯附庸的獨立國協與集體安全條約組織。

《土耳其通訊社》提到，匈牙利曾不滿表示，烏克蘭這樣做會讓歐洲的燃氣價格上升20%，且對歐洲各國的經濟造成不小的挑戰。

但《半島》指出，匈牙利自己的天然氣是俄羅斯透過黑海與土耳其送到該國，其實烏克蘭是否開放天然氣對匈牙利的影響不大，烏克蘭也批評匈牙利是為了緩解該國物價上漲的民怨所做的宣傳。

條件對烏克蘭漸不利

雖然在俄烏戰爭開打後，歐洲希望能夠減少對俄羅斯天然氣的依賴，改由向美國與中東購買，但奧地利、匈牙利、斯洛伐克仍高度依賴俄國天然氣，非歐盟會員國的摩爾多瓦則已經開始有能源短缺的狀況。匈牙利由於親俄的立場，多次阻止歐盟援助烏克蘭（歐盟決議須會員一致同意），還有拖延對俄羅斯的金流制裁。

在北約，瑞典與芬蘭於2022年新加入時，匈牙利也是最晚批准兩國加入的會員國之一；另一方面，烏克蘭很積極想要加入北約與歐盟，但目前美國並不允許，隨著美國新總統川普上任，烏克蘭要加入北約的機會愈來愈渺茫。

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