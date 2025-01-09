聽新聞
0:00 / 0:00

促哈瑪斯釋放人質 川普盼半年內解決俄烏戰爭

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國總統當選人川普。路透
美國總統當選人川普。路透

美國總統當選人川普七日表示，理解俄羅斯認為烏克蘭不該加入北約組織的立場，並感嘆自己就職前無法與俄羅斯總統普亭見面。他還說，北約應將國內生產毛額百分之五用於國防。

此外，川普也向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯提出警告，表示若哈瑪斯在他廿日就職前不釋放手上人質，「中東將被鬧得天翻地覆」，對哈瑪斯和任何一方都不利。

以色列與哈瑪斯日前在卡達首都多哈重啟停火與人質釋放協議談判。據報導，哈瑪斯官員近日表示，同意釋放卅四名以色列人質，預料將成為相關協議的部分內容，也讓外界普遍推斷以哈停火有所進展。

威特科夫七日持樂觀態度說，談判非常有進展，並認為川普的名聲、發言正推進談判，期盼最後能有好的結果，可以拯救很多生命；他指出，談判已在共識邊緣，但未透露是延遲談判結果的原因。

路透報導，川普在佛州棕櫚灘海湖莊園舉行的記者會上，指責即將卸任的民主黨總統拜登改變美國對烏克蘭加入北約的立場。

二○○八年布加勒斯特峰會後，北約成員國正式表示支持烏克蘭加入北約，拜登政府也持續力挺烏克蘭加入，儘管烏克蘭從未收到邀請。

當被問及是否能在半年內解決俄烏戰爭時，川普說：「希望六個月以內就能解決。俄羅斯正失去很多年輕人，烏克蘭也是如此，根本不應該開始。」他抱怨說，要等到一月廿日就職後才能與普亭會面，「我知道普亭想會面，我認為廿日之後才見面是不合適的。」因為每天都有多年輕人死去。

川普還表示，北約國家應將國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之五用於國防。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

川普買島論爆反彈！格陵蘭成大國角力熱點 丹麥怒轟「非商品」

傳川普考慮宣布「國家經濟緊急狀態」 推行大範圍關稅計畫

川普屢拋震撼彈 義媒分析：如莎翁名言「瘋狂中有邏輯」

川普第2任期外交主張 余茂春：防務需要盟友一起負擔

相關新聞

促哈瑪斯釋放人質 川普盼半年內解決俄烏戰爭

美國總統當選人川普七日表示，理解俄羅斯認為烏克蘭不該加入北約組織的立場，並感嘆自己就職前無法與俄羅斯總統普亭見面。他還說...

影╱俄戰鬥民族的貓也不好惹！一掌拍落烏軍無人機 對決曝光網笑翻

烏克蘭軍隊日前出動無人機在俄羅斯執行任務時，遭遇意想不到的「攔截」，一隻正在休息的流浪貓使出「肉球攻擊」，一掌拍落無人機...

俄烏戰將滿3年 烏克蘭人累了…逾半支持割地換和平

俄烏戰爭將滿3年，隨著俄軍推進，烏克蘭人的戰爭疲勞加劇；民調顯示，愈來愈多烏克蘭人不想打仗了，甚至寧願割地給俄羅斯以結束...

川普：理解俄羅斯不願烏克蘭入北約立場

美國總統當選人川普今天表示，理解俄羅斯認為烏克蘭不該加入北大西洋公約組織（NATO）的立場，並感嘆自己就職前無法與俄羅斯...

烏俄戰爭3年：烏克蘭終止俄國天然氣過境，但歐盟還沒準備好

新年初始，圍繞烏克蘭與俄羅斯之間的衝突仍未平息，這次又延燒到能源合作方面——兩國之間的天然氣過境協議，在2025年1月1日到期停止。這份協議的起源，是自1991年蘇聯解體以來，俄羅斯天然氣有很大部分透過烏克蘭管道輸送至歐洲國家，俄國賺取龐大收益，烏克蘭得到過境費用，歐洲國家也能使用大量穩定的天然氣。

「戰隼史上首次」烏克蘭空軍稱一架F-16出一次任務就擊落6枚俄軍飛彈

烏克蘭空軍7日宣稱，一名烏軍飛官操作F-16「戰隼」戰機在2024年12月的一次任務期間，擊落6枚俄羅斯巡弋飛彈，包括用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。