促哈瑪斯釋放人質 川普盼半年內解決俄烏戰爭

美國總統當選人川普七日表示，理解俄羅斯認為烏克蘭不該加入北約組織的立場，並感嘆自己就職前無法與俄羅斯總統普亭見面。他還說，北約應將國內生產毛額百分之五用於國防。

此外，川普也向巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯提出警告，表示若哈瑪斯在他廿日就職前不釋放手上人質，「中東將被鬧得天翻地覆」，對哈瑪斯和任何一方都不利。

以色列與哈瑪斯日前在卡達首都多哈重啟停火與人質釋放協議談判。據報導，哈瑪斯官員近日表示，同意釋放卅四名以色列人質，預料將成為相關協議的部分內容，也讓外界普遍推斷以哈停火有所進展。

威特科夫七日持樂觀態度說，談判非常有進展，並認為川普的名聲、發言正推進談判，期盼最後能有好的結果，可以拯救很多生命；他指出，談判已在共識邊緣，但未透露是延遲談判結果的原因。

路透報導，川普在佛州棕櫚灘海湖莊園舉行的記者會上，指責即將卸任的民主黨總統拜登改變美國對烏克蘭加入北約的立場。

二○○八年布加勒斯特峰會後，北約成員國正式表示支持烏克蘭加入北約，拜登政府也持續力挺烏克蘭加入，儘管烏克蘭從未收到邀請。

當被問及是否能在半年內解決俄烏戰爭時，川普說：「希望六個月以內就能解決。俄羅斯正失去很多年輕人，烏克蘭也是如此，根本不應該開始。」他抱怨說，要等到一月廿日就職後才能與普亭會面，「我知道普亭想會面，我認為廿日之後才見面是不合適的。」因為每天都有多年輕人死去。

川普還表示，北約國家應將國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之五用於國防。