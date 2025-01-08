影╱俄戰鬥民族的貓也不好惹！一掌拍落烏軍無人機 對決曝光網笑翻

烏克蘭軍隊日前出動無人機在俄羅斯執行任務時，遭遇意想不到的「攔截」，一隻正在休息的流浪貓使出「肉球攻擊」，一掌拍落無人機，使得裝置暈頭轉向後自撞電線桿。影片曝光後在網路瘋傳，還有網友笑稱「戰鬥民族連貓都不好惹」。

EADaily報導，根據影片顯示，近日一架烏克蘭軍用無人機在俄羅斯執行任務，行經不明地點的一處草坪低空飛行時，意外創入一隻流浪貓的地盤，面對突如其來的「空襲」，這隻貓以迅雷不及掩耳的速度一掌將無人機拍落。

這台無人機閃避不及，迎頭撞上附近一支電線桿。隨後，這隻貓咪小跑步查看被擊落的獵物，居高臨下睥睨，彷彿在示威。

這場對決最終由貓咪勝出，網友也被這段影片逗樂，笑稱「戰鬥民族連貓都不好惹」、「顯得我家的狗好弱」、「致敬喵咪少將」、「想像一下你的貓帶回家的是無人機而不是老鼠」。