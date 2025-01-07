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「戰隼史上首次」烏克蘭空軍稱F-16一次任務 擊落6枚俄軍飛彈

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「戰隼史上首次」烏克蘭空軍稱一架F-16出一次任務就擊落6枚俄軍飛彈

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭空軍的F-16戰機2024年8月4日在烏國境內飛行。資料照片。美聯社
烏克蘭空軍的F-16戰機2024年8月4日在烏國境內飛行。資料照片。美聯社

烏克蘭空軍7日宣稱，一名烏軍飛官操作F-16「戰隼」戰機在2024年12月的一次任務期間，擊落6枚俄羅斯巡弋飛彈，包括用機砲擊落的2枚，是F-16戰機史上首次。

基輔獨立報報導，此次攔截任務據報發生在2024年12月13日上午的俄羅斯大規模空襲期間，當時俄軍發射了近200架無人機和94枚飛彈。

烏克蘭空軍司令部在社群媒體發文表示，「史上首次，一架F-16戰機在一次作戰任務中摧毀了6枚俄羅斯巡弋飛彈」。空軍司令部發言人伊納特（Yuri Ihnat）跟該名飛官一起受訪時表示，「他們說，連美國人都無法相信你做到了」。

烏克蘭空軍的F-16配備4枚空對空中程和短程飛彈，該名身份並未披露的烏軍飛官說，他接近一群巡弋飛彈，儘管這些飛彈有電戰反制措施，還是成功鎖定目標。該架F-16據報用中程飛彈擊落2枚俄羅斯飛彈，然後用短程飛彈擊落另外2枚。

因為飛彈用盡且燃料不足，該飛官隨後被召回，卻發現另一枚飛彈正飛向基輔。烏克蘭空軍稱，該飛官採取行動進行攔截，並用機砲向正以時速超過650公里飛行的發射體開火，並指這是困難且危險的動作。

該飛官表示，「機砲發出幾聲爆響（bursts），然後一次爆炸，接著又一次爆炸！我想，『二次起爆』，但。事實證明，有兩枚飛彈」，並指自己一切按美國教官的指導進行。根據烏克蘭空軍司令部說法，烏軍飛官已在美國的模擬器學會怎麼用機砲擊落飛彈，但此前從未實戰嘗試過。

基輔獨立報無法核實這些說法。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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