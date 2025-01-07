俄羅斯稱占領烏東前線城鎮庫拉霍韋 續在庫斯克抵禦烏軍新攻勢

俄羅斯6日宣稱已在烏克蘭東部取得重要戰果，占領前線城鎮庫拉霍韋（Kurakhove），同時繼續在庫斯克州境內抵禦烏軍新攻勢。烏克蘭總統澤倫斯基當晚講話沒有提到庫拉霍韋戰況，烏方也沒有承認該鎮陷落。

路透與BBC報導，庫拉霍韋與烏軍後勤樞紐波克羅夫斯克（紅軍城）以道路相連，這些道路也是沿著前線調動兵力與物資的基礎設施一部分。俄羅斯國防部表示，俄軍已攻占位於波克羅夫斯克以南32公里、烏軍已堅守好幾個星期的庫拉霍韋，讓俄軍能夠加快在烏東頓內次克州的推進速度，俄軍還表示占領距波克羅夫斯克8公里的達琴斯克（Dachenske）村。

從取自社群媒體的影像似乎可見一名士兵在庫拉霍韋舉起俄羅斯國旗；BBC尚未核實該影像，澤倫斯基當晚的影像講話則沒有提及庫拉霍韋。

烏軍霍爾蒂恰（Khortytsia）集團軍發言人特列胡博夫（Viktor Trehubov）向路透表示，烏軍截至6日早上仍在庫拉霍韋內交戰。烏軍總參謀部在深夜報告指出，俄軍已對庫拉霍韋周圍的烏軍陣地發動25次襲擊，但對該鎮易手則隻字未提。

烏方部落客表示，烏軍持續承受來自多管火箭炮及導引或滑翔炸彈的砲火。一份報告稱，庫拉霍韋已「幾乎丟了」。烏方戰爭繪圖網站「DeepState」則顯示，大部分的庫拉霍韋已在俄方控制之下，該網站共同創辦人兼分析師波霍利（Roman Pohorily）表示，奪取庫拉霍韋將讓俄軍能夠北上，從新的方向攻擊波克羅夫斯克。

烏克蘭5日在庫斯克發動新攻勢的細節，但尚未披露細節，第2天的激戰已經開始。澤倫斯基在晚間講話宣稱，烏軍已建立緩衝區，阻止俄軍在烏東戰線的關鍵地區部署軍隊，「在庫斯克行動期間，敵人單單在這個方向就已損失了38000人，其中近15000人的損失屬於不可逆轉」。

俄羅斯國防部則稱挫敗了烏軍推進，在別爾金（Belkin）定居點附近摧毀主力部隊。俄軍車臣部隊指揮官阿洛迪諾夫（Apti Alaudinov）表示，「我們正在另一個方向紀錄敵方集中裝備，當然認識到烏克蘭將試圖在這個方向發動攻擊，我現在不會說在哪裡」。

獨立軍事分析師蓋迪（Franz-Stefan Gady）告訴路透，儘管俄軍繼續推進深入烏東，烏軍仍試圖盡可能長時間守住庫斯克，「有個可能是我們現在還沒看到烏克蘭這次攻勢行動的主要目標，基本上是在談論排級與連級規模的進攻，到目前為止戰果相當有限」，又指烏軍是否能開啟另一條進攻方向仍有待觀察。