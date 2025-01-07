快訊

高雄警家成麻將賭場！擺麻將桌賺抽頭金200元 遭免職恐丟數百萬退休金

法院已核准延長逮捕令！未能逮捕尹錫悅又甩鍋挨轟 南韓公調處長道歉

尹錫悅難逃二次逮捕？為避免失敗逮捕行動重演 南韓前警官出奇招

烏克蘭「基輔安妮旅」赴法受訓 法國軍方：數十名落跑當逃兵

中央社／ 巴黎6日綜合外電報導
烏克蘭境內士兵受訓畫面。 法新社
烏克蘭境內士兵受訓畫面。 法新社

一名法國陸軍官員今天告訴法新社，數十名烏克蘭士兵在法國受訓時擅離職守。

這名法國陸軍官員告訴法新社：「確實有一定數量的逃兵，但以受訓人數來看，逃兵人數非常少。」

「他們在法國軍營裡，他們有權出去。」

這名法國陸軍官員指出，在法國接受訓練的烏克蘭士兵是受到「烏克蘭指揮部施加的」軍紀約束。

這位官員表示，「在法國，我們不會將逃兵定為刑事犯罪」。

「如果有人逃兵，法國檢察官無權逮捕。烏克蘭軍方在法國領土上，只擁有紀律處分的權利。」

法國軍方在法國境內訓練來自烏克蘭第155機械化旅的2300名士兵，這個旅又稱為「基輔安妮」（Anneof Kyiv）旅，以紀念11世紀出生於基輔、嫁給法王亨利一世（Henri I）的安妮公主。

大多數士兵都是應徵入伍，沒有任何戰鬥經驗，另有300名烏克蘭督導人員陪同他們。

該旅其他2200名士兵在烏克蘭接受訓練。

媒體報導這支烏克蘭部隊發生逃兵事件後，烏克蘭陸軍指揮官今天稍早承認這支部隊存在「問題」。

這支部隊是烏克蘭去年組建的數支部隊之一，當時烏克蘭試圖加強準備以因應俄羅斯可能發起的新攻勢。

俄烏戰爭 俄羅斯 法國 烏克蘭

延伸閱讀

影／俄烏士兵近身肉搏！烏軍渾身血倒地喊「媽媽再見」下秒自爆

「從開始就組織混亂」 烏克蘭在法國特訓部隊爆大規模逃兵

雷隊友？俄羅斯被俘士兵：北韓軍「沒紀律又魯莽」 朝自己人開槍

無人機天敵是它？陸電動摩托車衝上俄烏前線 士兵騎「小電驢」穿梭影片瘋傳

相關新聞

烏克蘭「基輔安妮旅」赴法受訓 法國軍方：數十名落跑當逃兵

一名法國陸軍官員今天告訴法新社，數十名烏克蘭士兵在法國受訓時擅離職守

俄羅斯稱占領烏東前線城鎮庫拉霍韋 續在庫斯克抵禦烏軍新攻勢

俄羅斯6日宣稱已在烏克蘭東部取得重要戰果，占領前線城鎮庫拉霍韋（Kurakhove），同時繼續在庫斯克州境內抵禦烏軍新攻...

烏俄戰爭3年：烏克蘭終止俄國天然氣過境，但歐盟還沒準備好

新年初始，圍繞烏克蘭與俄羅斯之間的衝突仍未平息，這次又延燒到能源合作方面——兩國之間的天然氣過境協議，在2005年1月1日到期停止。這份協議的起源，是自1991年蘇聯解體以來，俄羅斯天然氣有很大部分透過烏克蘭管道輸送至歐洲國家，俄國賺取龐大收益，烏克蘭得到過境費用，歐洲國家也能使用大量穩定的天然氣。

影／俄烏士兵近身肉搏！烏軍渾身血倒地喊「媽媽再見」下秒自爆

烏克蘭總統澤倫斯基日前接受專訪透露，截至5日約有3800名北韓士兵在俄烏戰爭中傷亡，日前更傳出俄羅斯短短2天內損失一個營...

澤倫斯基籲川普保烏平安！烏克蘭無預警反攻 在俄庫斯克多方向推進

在烏東前線掙扎的烏克蘭軍隊，近日無預警從俄羅斯南部庫斯克多個方向發動突襲，並稱造成俄羅斯「極大焦慮」；同時，烏克蘭總統澤...

布林肯：俄曾考慮用核武 北京勸阻

美國國務卿布林肯三日接受英國金融時報專訪表示，俄羅斯在俄烏戰爭中曾認真考慮動用核武，但在中國勸阻下才沒那麼做；他說，莫斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。