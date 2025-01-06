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影／俄烏士兵近身肉搏！烏軍渾身血倒地喊「媽媽再見」下秒自爆

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
Telegram等社群媒體近期流傳一段俄烏士兵近身搏鬥影片。圖／截自@tly_Ungodly在X的影音
Telegram等社群媒體近期流傳一段俄烏士兵近身搏鬥影片。圖／截自@tly_Ungodly在X的影音

烏克蘭總統澤倫斯基日前接受專訪透露，截至5日約有3800名北韓士兵在俄烏戰爭中傷亡，日前更傳出俄羅斯短短2天內損失一個營的兵力，其中不乏支援俄軍的北韓士兵。而近期社群流傳一段影片，一名烏克蘭士兵與俄軍近身搏鬥後敗下陣，死前僅留下一句「媽媽再見」，畫面令人揪心。

鏡報報導，Telegram等社群媒體近期流傳一段影片，一名烏軍在烏東頓內次克一座村莊的廢墟與俄羅斯雅庫特族士兵發生槍戰，隨後演變為近身肉搏。

這名烏軍頭盔上的鏡頭拍下，兩人隔著建築互相開槍，隨著距離靠近，烏軍抓住俄軍步槍槍口，俄軍使出刺刀攻擊烏軍大腿。

被刺到重傷的烏軍倒地不起，接著他懇求敵軍高抬貴手，讓他獨自且安詳死去，他還致敬對方「你是全世界最強的戰士」。

這名身分不明的烏克蘭戰士，因失血過多接近生命的終點時，最終留下一句「就這樣了，媽媽，再見」，下秒便掏出手榴彈自爆。手榴彈炸掉烏軍的一隻手，使得他傷勢加重，但並未取走他的性命。他下一刻請求雅庫特族戰士「給我個痛快」。

據報這段影片是在2024年秋天拍攝，直到本月初才在網路曝光。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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