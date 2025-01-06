澤倫斯基籲川普保烏平安！烏克蘭無預警反攻 在俄庫斯克多方向推進

在烏東前線掙扎的烏克蘭軍隊，近日無預警從俄羅斯南部庫斯克多個方向發動突襲，並稱造成俄羅斯「極大焦慮」；同時，烏克蘭總統澤倫斯基接受Podcast專訪表達，唯有美國提供保障，結束戰爭對烏克蘭來說才是有效的安全，並且希望在川普就職後盡快與他會晤。

金融時報報導，俄羅斯國防部5日表示，兩度擊退烏軍攻擊；主戰派部落客也證實烏克蘭在庫斯克有所行動。

對此，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在Telegram嗆聲俄羅斯，「庫斯克傳捷報，俄羅斯自作自受」。

烏克蘭打擊假消息中心（Centre for Countering Disinformation）主任科瓦連科（Andriy Kovalenko）表示，俄羅斯正遭受來自多個方向的反擊，並且對這次烏方突襲感到極大焦慮。

這是烏克蘭去年8月首度對俄羅斯發動跨境突襲後再度吹響反攻號角；不過，烏克蘭去年占領俄羅斯1200平方公里領土，至今僅剩一半。

同時，烏克蘭總統澤倫斯基新年期間接受Podcast主持人費里曼（ Lex Fridman）訪問於5日播出，他表示烏克蘭人指望川普強迫莫斯科結束戰爭，倘若美國退出北約，俄羅斯將加劇在歐洲的行動。

路透指出，澤倫斯基強調，基輔沒有獲得安全保障的情況下停火，只會給俄羅斯時間重新武裝以發動新的襲擊。

法新社報導，澤倫斯基稱讚川普「強勢」，「川普與我將來會達成協議......，且提供強有力的安全保障，再加上歐洲，之後我們就可以和俄羅斯人談判」。