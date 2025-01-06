聽新聞
0:00 / 0:00

布林肯：俄曾考慮用核武 北京勸阻

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導
俄羅斯總統普亭去年11月簽署總統令，降低使用核武的門檻，使美國更加擔心俄羅斯真的會對烏克蘭動用核武。但美國國務卿布林肯受訪表示，相信中國勸阻了普亭。(歐新社)
俄羅斯總統普亭去年11月簽署總統令，降低使用核武的門檻，使美國更加擔心俄羅斯真的會對烏克蘭動用核武。但美國國務卿布林肯受訪表示，相信中國勸阻了普亭。(歐新社)

美國國務卿布林肯三日接受英國金融時報專訪表示，俄羅斯俄烏戰爭中曾認真考慮動用核武，但在中國勸阻下才沒那麼做；他說，莫斯科當局頻頻威脅動用核武，但北京警告俄國「別走到那個地步」。

新聞周刊報導，俄國總統普亭與他的宣傳喉舌自全面入侵烏克蘭後，頻頻威脅動用核武，讓人擔心莫斯科可能真的會這麼做。

西方制裁俄國，讓中國成為俄國最大貿易夥伴，而中國在戰時向莫斯科施壓的可能性，象徵北京對俄烏戰爭不用核武的影響力。

美國恐戰爭升級，故不提供某些長程武器給烏克蘭。金融時報詢問，普亭放話要用核武，華府有多認真看待？布林肯表示，華府「非常關切」普亭可能使用核武，即使機率「只有百分之五到百分之十五，但事涉核武，再沒別的比此事更嚴重」。

布林肯表示，「我們有理由相信，中國接觸俄國並表示，『別走到那個地步』」。布林肯認為，美方向中國透露普亭計畫把核武弄上太空之後，也出現「類似的動向」。

布林肯表示，普亭發動侵烏戰爭以來，北約讓俄國遭遇前所未有的「戰略失敗」；北約成員國就協助烏國開支更多；布林肯說，「我不認為有誰能抱怨北約成員國沒付出合理的份額」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

布林肯任內最後一次出訪 首站將停留韓國

布林肯：俄烏戰期間俄擬動用核武 被中國勸阻

美國務卿自爆！美在俄烏戰前已分兩批給烏克蘭大量刺針及標槍飛彈

習近平表態與普亭「攜手前行」後 中俄開展AI合作

相關新聞

布林肯：俄曾考慮用核武 北京勸阻

美國國務卿布林肯三日接受英國金融時報專訪表示，俄羅斯在俄烏戰爭中曾認真考慮動用核武，但在中國勸阻下才沒那麼做；他說，莫斯...

俄羅斯國防部：烏克蘭軍隊已在庫斯克州展開反攻

烏克蘭軍隊於去年8月跨境奇襲俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）後，俄羅斯國防部今天表示，烏軍已在該州展開「反攻」

疑受烏克蘭無人機威脅 俄羅斯首都以東4機場暫停航班

俄羅斯聯邦航空運輸局表示，俄國城市喀山、下卡姆斯克、伊熱夫斯克及皮姆的機場今天早上曾暫停航班起降，以確保民航飛機的安全，...

布林肯：俄烏戰期間俄擬動用核武 被中國勸阻

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)3日接受「金融時報」(Financial Times)專訪時表示，俄羅斯...

美國務卿自爆！美在俄烏戰前已分兩批給烏克蘭大量刺針及標槍飛彈

美國國務卿布林肯在紐約時報4日刊出的專訪中坦言，在俄烏戰爭爆發以前，華府已經多次悄悄向烏克蘭提供大量武器。

烏克蘭終獲准對俄發射西方遠程飛彈 為何攻擊放緩了？

美國川普新政府將上台之際，烏克蘭去年11月終於獲准使用西方遠程飛彈打擊俄羅斯境內軍事目標，此後據稱已至少發射40幾枚美國及英國遠程飛彈。但烏軍近來對俄發射遠程飛彈的步調趨緩，北約高官也指出，這類飛彈並未改變俄烏戰局走向。西方遠程飛彈目前為烏克蘭發揮多大功效？基輔手上飛彈庫存又有多少？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。