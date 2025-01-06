布林肯：俄曾考慮用核武 北京勸阻

美國國務卿布林肯三日接受英國金融時報專訪表示，俄羅斯在俄烏戰爭中曾認真考慮動用核武，但在中國勸阻下才沒那麼做；他說，莫斯科當局頻頻威脅動用核武，但北京警告俄國「別走到那個地步」。

新聞周刊報導，俄國總統普亭與他的宣傳喉舌自全面入侵烏克蘭後，頻頻威脅動用核武，讓人擔心莫斯科可能真的會這麼做。

西方制裁俄國，讓中國成為俄國最大貿易夥伴，而中國在戰時向莫斯科施壓的可能性，象徵北京對俄烏戰爭不用核武的影響力。

美國恐戰爭升級，故不提供某些長程武器給烏克蘭。金融時報詢問，普亭放話要用核武，華府有多認真看待？布林肯表示，華府「非常關切」普亭可能使用核武，即使機率「只有百分之五到百分之十五，但事涉核武，再沒別的比此事更嚴重」。

布林肯表示，「我們有理由相信，中國接觸俄國並表示，『別走到那個地步』」。布林肯認為，美方向中國透露普亭計畫把核武弄上太空之後，也出現「類似的動向」。

布林肯表示，普亭發動侵烏戰爭以來，北約讓俄國遭遇前所未有的「戰略失敗」；北約成員國就協助烏國開支更多；布林肯說，「我不認為有誰能抱怨北約成員國沒付出合理的份額」。