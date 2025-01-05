俄羅斯國防部：烏克蘭軍隊已在庫斯克州展開反攻
烏克蘭軍隊於去年8月跨境奇襲俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）後，俄羅斯國防部今天表示，烏軍已在該州展開「反攻」。
法新社報導，目前尚不清楚烏軍在庫斯克州取得多少進展，但立場親俄的軍事部落客稍早報導說，新一波強力攻勢正在進行中。
俄羅斯國防部表示：「在莫斯科今天上午9時（台灣時間下午2時）左右，為了阻止俄軍在庫斯克州推進，敵軍發起反攻。」
國防部補充說，烏軍在新一輪攻勢中使用2輛戰車、十幾輛裝甲車以及一支爆破部隊，並且朝貝爾丁村（Berdin）推進。
這名軍事部落客稍早表示，「摧毀烏軍隊形的行動持續進行中」，並表示基輔正在庫斯克州升高新一輪攻勢，而且烏軍正朝該州的博利舍索爾達特斯基區（Bolshesoldatsky）推進。
烏克蘭官員針對這個攻勢提供的資訊有限；烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）對此則表示：「俄羅斯罪有應得。」
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