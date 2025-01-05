疑受烏克蘭無人機威脅 俄羅斯首都以東4機場暫停航班
俄羅斯聯邦航空運輸局表示，俄國城市喀山、下卡姆斯克、伊熱夫斯克及皮姆的機場今天早上曾暫停航班起降，以確保民航飛機的安全，目前這些機場已恢復正常運作。
路透社報導，俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）並未闡明這些機場暫停航班起降的原因，但俄國境內機場先前曾關閉，就是因為面臨烏克蘭無人機的攻擊威脅。
俄羅斯聯邦航空運輸局指出，這些機場的管制措施已經在當地時間上午11時之前全部解除。
前述4座城市喀山（Kazan）、下卡姆斯克（Nizhnekamsk）、伊熱夫斯克（Izhevsk）及皮姆（Perm），都位於俄國首都莫斯科以東。
喀山的機場曾於去年12月21日暫停航班起降，因為烏克蘭無人機攻擊當地一處住宅區及其它區域，但未有人員受傷。
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