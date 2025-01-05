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美國務卿自爆！美在俄烏戰前已分兩批給烏克蘭大量刺針及標槍飛彈

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國務卿布林肯近日坦言，在俄烏戰爆發前，華府已多次向烏克蘭提供大量武器。圖為布林肯去年12月14日在約旦出席敘利亞問題阿拉伯聯絡小組外長會議後的記者會。路透
美國國務卿布林肯近日坦言，在俄烏戰爆發前，華府已多次向烏克蘭提供大量武器。圖為布林肯去年12月14日在約旦出席敘利亞問題阿拉伯聯絡小組外長會議後的記者會。路透

美國國務卿布林肯在紐約時報4日刊出的專訪中坦言，在俄烏戰爭爆發以前，華府已經多次悄悄向烏克蘭提供大量武器。

紐約時報4日刊出的專訪中，布林肯稱，美國預見衝突的到來，因此美國、美國盟友乃至烏克蘭都做好了準備。

布林肯承認，俄羅斯在2022年2月對烏克蘭發動全面入侵之前，美國已經在2021年9月與2021年12月悄悄向烏克蘭提供大量武器，包含刺針防空飛彈（Stingers）與標槍飛彈 （Javelins），讓烏克蘭有自保的武器。

對此，俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯外交部長發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）4日評論，俄羅斯清楚美國在衝突前已經向烏克蘭援助武器，因此，俄方對俄烏戰的目標之一就是解除烏克蘭武裝且確保俄國安全。

俄方多次指出，西方國家輸送武器給烏克蘭，不會減低俄國侵烏的決心，也不會改變這場戰爭的進程。

俄烏戰爭 俄羅斯 布林肯 烏克蘭 美國 飛彈

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