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北韓兵2日內全營陣亡！俄庫斯克前線傷亡慘重 兵損可能達1510人

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基去年12月19日出席歐盟領袖在比利時的高峰會發表演說。路透
烏克蘭總統澤倫斯基去年12月19日出席歐盟領袖在比利時的高峰會發表演說。路透

烏克蘭總統澤倫斯基在4日表示，俄羅斯在庫爾斯克地區的北韓軍隊遭遇了重大損失，一整個軍營的北韓兵在兩日內全軍覆沒。

根據路透報導，澤倫斯基在夜間演說中引述烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）的報告，透露俄羅斯軍隊在3日和4日的戰鬥中，在庫爾斯克的馬赫諾夫卡（Makhnovka）附近，損失了一整個由北韓士兵和俄羅斯傘兵組成的軍營。不過，澤倫斯基並未透露更多具體細節。

韓國日報指出，據了解，俄軍在過去兩天的損失已達到約1510人。

路透補充說明，每個軍營的規模各不相同，但通常由數百名士兵組成。

北韓至今向俄羅斯派遣約1萬1000名士兵，由於庫爾斯克開闊地形的劣勢和無人機攻擊，北韓軍隊在當地遭受慘重損失。澤倫斯基曾在去年12月底表示，北韓軍隊的傷亡人數已經超過3000人。

俄烏戰爭 俄羅斯 北韓 澤倫斯基 烏克蘭

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