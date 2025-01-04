俄軍聲稱再奪烏克蘭東部村莊 擊落8枚ATACMS飛彈

俄羅斯國防部今天宣稱，俄國軍隊已經奪下烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）納迪亞村（Nadiya），並擊落8枚美國製造的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈。

俄羅斯國防部指出，防空系統今早也擊落了俄國領土上空的10架烏克蘭無人機，其中3架位在列寧格勒州（Leningrad）。

關於俄國軍方聲稱的前述戰況，路透社無法立即查核。

另外，烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯軍隊持續在烏東後勤樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）附近發動攻勢，試圖從南方繞過這座城市並切斷烏國部隊的補給路線。

俄國若奪下這處位於頓內茨克州（Donetsk）的後勤樞紐，恐怕會為東部前線的烏克蘭部隊帶來嚴峻困境，同時也能讓俄軍增援並繼續向西挺進。