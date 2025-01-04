澤倫斯基喊話 川普是止戰關鍵

烏克蘭總統澤倫斯基在二日播出的烏克蘭電視台專訪中說，在終結烏俄戰爭上，美國總統當選人川普會是關鍵。

澤倫斯基還說，「（川普）他很強而且難以預測，我真的希望看到川普總統的難以預測性也適用於俄羅斯。我相信他真的想終結戰爭」；「他能阻止（俄國總統）普亭，或更公允地說，幫助我們阻止普亭，（川普）他有能力辦到」。

澤倫斯基指稱，川普曾對他說，在廿日就職典禮後，他會是最先訪問華府的外國領袖之一。

澤倫斯基提到，「當然，任何沒有美國的安全保障，對烏克蘭都是薄弱的」。他希望確保美國提出的任何解決方案都能考量基輔的觀點。他也盼川普新政府能與莫斯科建立快速的溝通管道。澤倫斯基強調，今年初的當務之急是穩定前線，並認為普亭害怕談判，因為這對俄國形同失敗。