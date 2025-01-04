聽新聞
0:00 / 0:00

澤倫斯基喊話 川普是止戰關鍵

聯合報／ 國際中心／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基在二日播出的烏克蘭電視台專訪中說，在終結烏俄戰爭上，美國總統當選人川普會是關鍵。

澤倫斯基還說，「（川普）他很強而且難以預測，我真的希望看到川普總統的難以預測性也適用於俄羅斯。我相信他真的想終結戰爭」；「他能阻止（俄國總統）普亭，或更公允地說，幫助我們阻止普亭，（川普）他有能力辦到」。

澤倫斯基指稱，川普曾對他說，在廿日就職典禮後，他會是最先訪問華府的外國領袖之一。

澤倫斯基提到，「當然，任何沒有美國的安全保障，對烏克蘭都是薄弱的」。他希望確保美國提出的任何解決方案都能考量基輔的觀點。他也盼川普新政府能與莫斯科建立快速的溝通管道。澤倫斯基強調，今年初的當務之急是穩定前線，並認為普亭害怕談判，因為這對俄國形同失敗。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

川普將上任！義大利總理梅洛尼讚馬斯克是「時代偉人」

美國朝野一致抗陸 分析：QUAD在川普執政後依然重要

川普20日就職！前1天華府體育館辦「勝利集會」可容納2萬人

雖2恐攻皆美公民犯案…川普連2天批拜登：開放邊境造成

相關新聞

澤倫斯基喊話 川普是止戰關鍵

烏克蘭總統澤倫斯基在二日播出的烏克蘭電視台專訪中說，在終結烏俄戰爭上，美國總統當選人川普會是關鍵。

反應過度？斯洛伐克控烏封俄天然氣管釀危機 歐媒：太誇張

烏克蘭自元旦起封閉俄羅斯天然氣輸往中歐的管線，連日來遭斯洛伐克總理費佐揚言報復，高調稱此將助漲能源價格、帶給歐盟危機。但...

「從開始就組織混亂」 烏克蘭在法國特訓部隊爆大規模逃兵

烏克蘭國家調查局2日證實，已對在法國訓練的第155「基輔的安妮」（Anne of Kyiv）機械化旅疑似逃兵和濫用職權行...

誤殺3俄軍 援俄北韓兵被批「魯莽沒紀律、像瘋子亂射」

北韓派出逾1.1萬名士兵赴俄羅斯與烏克蘭作戰，但近期卻傳出傷亡慘重，且由於不熟戰況，加上語言不通，有被烏軍俘虜的俄羅斯士...

澤倫斯基：川普的不可預測性可能有助於阻止普亭、終結戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基在2日播出的電視台專訪表示，美國候任總統川普的「不可預測性」可能有助於終結與俄羅斯的戰爭。

烏克蘭拒讓俄天然氣借道輸歐 捷克已確保替代供應

烏克蘭在與俄羅斯天然氣公司（Gazprom）5年協議到期後，停止經由烏克蘭領土向歐洲輸送俄羅斯天然氣，斯洛伐克強烈不滿將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。