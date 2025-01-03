反應過度？斯洛伐克控烏封俄天然氣管釀危機 歐媒：太誇張

烏克蘭自元旦起封閉俄羅斯天然氣輸往中歐的管線，連日來遭斯洛伐克總理費佐揚言報復，高調稱此將助漲能源價格、帶給歐盟危機。但歐媒引數據和專家解讀顯示衝擊很小，批評費佐說法太誇張。

費佐（Robert Fico）成為歐洲聯盟（EU）歲末年初的最爭議政治人物。

為了烏克蘭決定不再同意侵略者俄羅斯的天然氣經由烏境內管線銷售到歐洲，費佐在12月22日出訪莫斯科拜會總統普亭（Vladimir Putin）商討解方，遭致歐盟批評。捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）甚至酸他說，同樣受到封管事件影響的捷克早有因應，「所以不必在一個大屠殺者跟前跪地爬行」。

政治新聞網站Politico歐洲版3日報導，其實斯洛伐克也早有因應，大可不必反應過度。依歐洲天然氣基礎設施協會（GIE）數據，斯國的天然氣儲備量超過75%，高於季節性平均值；另一個對封管不滿的匈牙利儲備量也有68%。過去仰賴管線輸送俄國天然氣的中歐國家奧地利和捷克，同樣儲備無虞。

大宗商品資訊公司標普全球（S&P Global）天然氣專家盧瑟卡斯（Laurent Ruseckas）在Politico採訪中表示，即便沒有替代來源，斯洛伐克等中歐國家的能源供應也沒什麼問題，更何況可替代俄國天然氣的來源非常多。

此外，烏克蘭封管3日來並未推升歐洲能源價格，專家們也預期未來價格頂多小漲，衝擊不大，且此舉可讓俄國不再能利用冬季停供天然氣來威脅歐盟。

揚言中斷歐盟出口到烏克蘭的電力援助，甚至要大幅降低斯國境內烏克蘭難民生活支援的費佐，究竟在乎的是什麼？盧瑟卡斯指出，斯洛伐克國營的能源企業SPP，原本可從俄國天然氣經烏克蘭管線送來後再分流其他歐盟鄰國，收取過路費每年數億歐元，如今這筆收入沒了。

與費佐同黨的斯洛伐克籍歐洲議會（European Parliament）議員洛特涅瓦琉娃（Katarína Roth Neveďalová）向Politico坦言，這筆天然氣過路費占國家財政一大部分，「我們不想要停止」。

另據路透社（Reuters）數據，切斷管線將使烏克蘭本身失去一年約8億歐元（約新台幣271億元）的過路費收入，俄國國營天然氣公司Gazprom則將損失年收入近50億歐元（約新台幣1696億元）。

備受俄軍入侵所苦的烏克蘭寧願「傷敵7分，自損3分」，隔鄰的費佐政府則枉顧歐盟共同援烏政策而揚言報復烏克蘭。難怪烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上個月在歐盟高峰會期間與費佐談及此事之後，在記者會上說：「烏克蘭正因戰爭而失去人民，這時候談錢，老實說有點丟臉。」